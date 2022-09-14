民進黨台北市候選人陳時中爭議不斷，歷經公廁、慈濟、盜圖等批評聲勢受挫，近日因美國《台灣政策法》議題升溫，竟又喊出「抗中保台」口號。媒體人陳揮文今(14日)在《新聞大白話》節目指出，陳時中在三腳督選戰中不想拿2018年姚文智的18％，所以選擇先保李應元拿過的36％，以催出基本盤為第一要務，然後操作抗中保台牌壓過對手蔣萬安、黃珊珊，回歸民進黨的傳統打法，「寧願骯髒選贏也不要乾淨選輸」。

陳揮文表示，當年馬英九競選連任台北市長的時候，他的對手李應元拿了36％（沒有三腳督），2018年姚文智則約18％（有三腳督），所以綠營一對一的時候對上馬市長有36％，為什麼三腳督剩18％？陳時中為什麼要用抗中保台當終極人設？「我的解讀是，至少這36％不能跑，他不能變姚文智嘛！」

「我只拿18％，我變成姚文智，整個噓累累去了，不行。」陳揮文說，陳時中一定要守住李應元，三腳督他如果能守住36％，再往上突破的話，陳時中曾接受週刊專訪講一句「我的目標，我選票要過半」，陳揮文強調：「這我幫他按讚吶！我不是只要我的基本盤而已，我要過半吶！」

陳揮文指出，「蔡總統對韓國瑜在台北市有沒有過半？有啊！那我可以過半，我為什麼不能過半？抗中保台這個牌，它的發酵有沒有用，從2019年的反送中，到把韓流打趴下去，蔡總統這麼高票連任，這一招有沒有用？有用啊！那去年四大公投可不可以拿出來玩一下，也可以啊。」

「今年的九合一選舉，雖然是地方選舉，那我打抗中保台行不行？我催票啊。」陳揮文強調，你基本盤要出來，難道你要看蔣萬安當選嗎？難道你要看黃珊珊當選嗎？那個基本盤會出來。他舉民進黨新北市長候選人林佳龍拿鄭南榕事件打對手侯友宜為例，「這就是民進黨傳統的選法：我要骯髒選，也要骯髒贏，只要能夠贏，我管你什麼人設啊？你覺得很好笑喔？我票有開出來，只要贏就好了啊，民進黨選舉喔，是真厲害，但是有人會投票給他，這個我就沒辦法了。」