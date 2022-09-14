年底的九合一選舉，各政黨候選人都積極準備中，民進黨新北市長候選人林佳龍今（14）日就在臉書上爆出，總統蔡英文和副總統賴清德將於明日到板橋深丘福德宮及蘆洲湧蓮寺參香，林佳龍直言「這不僅是小英總統六度來新北同台相挺，更是賴副總統的全台首場輔選」，引發討論。

林佳龍在臉書上PO出一篇「新北大翻新，總統、副總統來相挺！」的文章表示，新北這戰是民主的關鍵一役，他也非常感謝蔡英文的肯定與信任，以及賴清德也出任榮譽主委來相挺支持，林佳龍更預告，「明天上午9時45分，賴清德將抵達深丘福德宮，下午8時5分，蔡英文則會抵達蘆洲湧蓮寺參香，齊心為台灣祈福、也希望年底選戰贏得勝利！」

林佳龍指出「這不僅是小英總統六度來新北同台相挺，更是賴副總統的全台首場輔選」，林佳龍強調「我們的在地議員、地方社團也會逗陣來支持，歡迎各位市民朋友，一起加入新北大翻新的行列，展現翻轉新北的志氣！」