民進黨連江縣長參選人李問今天接受網路節目專訪時提到，雖然民進黨在連江縣沒有任何一席議員，但是他們服務案件蠻多的，例如馬祖一直沒有中醫診所，民眾買不到清冠一號。

李問強調，在馬祖，國民黨可能沒辦法百分之百做到所有的事情，所以他的機會就來，良性競爭就是這樣，在那邊不見得是特定講哪一個意識形態或哪一個統獨立場，兩岸關係甚至也不見得是，大家最常討論的議題。

李問今年九合一選舉，是民進黨首位被提名的連江縣長參選人，被主人王時齊問到，除了教英文，居民會不會問，「你還可以幫我幹嘛？」

李問說，他雖然沒有任何的公職，也沒有選上立委，在議會也沒有任何一席議員，但是他們服務案其實蠻多的，就是民眾需要跟中央政府聯繫。他說，民眾有各種疑難雜症，如果縣政府或現任在地國民黨立委沒有辦法滿足居民需求，居民就會找上他們，例如馬祖沒有中醫診所，所以民眾買不到清冠一號，就是全國都有公費的清冠一號。

他說，馬祖幾個月前很多人確診，但沒辦法買到清冠一號，還要託朋友到台灣本島去買，居民跟他求助，他因此找上民進黨負責馬祖選區的不分區立委洪申翰辦公室反應，後來衛福部建立一套機制，先把一整批清冠一號的藥送到馬祖，但要有中醫師才能開藥，馬祖沒有中醫診所，所以透過視訊看診的機制，跟台灣本島的中醫師視訊看診，醫生開了藥單後，就可以在馬祖拿藥，這樣就解決了。

他說，其實這不用花什麼經費，但是如果縣政府沒有馬上做到，他們就可以幫鄉親做到，而鄉親也會覺得，多一個政黨服務，其實也不錯。

他說，有點像如果你一個消費者，很喜歡吃7-11，可是不會反對7-11隔壁開一家全家，因為消費者會覺得，這樣選擇可以多一點；全家推出一些折扣、推出一些產品，也可以讓7-11推出更好的服務品質。