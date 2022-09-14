好萊塢女星奧莉薇亞魏爾德執導新作《別擔心親愛的》（Don’t Worry Darling）故事以艾莉絲（佛蘿倫絲普伊 飾）為主角，她與丈夫傑克（哈利史泰爾斯 飾）住在環境優美的勝利社區中，與其他居民一起過著豪華奢侈、紙醉金迷的生活，但當完美的生活出現裂痕，艾莉絲開始質疑社區的一切，更不惜挑戰勝利計畫的執行長法蘭克（克里斯潘恩 飾），只為揭開背後真相。

奧莉薇亞魏爾德在片中身兼導演、製片，以及飾演艾莉絲的好友邦妮，她認為勝利社區美妙誘人，是許多人夢寐以求的生活，「想像一種生活，你擁有夢寐以求的一切，不只是物質或實際上的，比如漂亮的房子、高級的車子、美味的食物、玩不完的派對，還有那些真正重要的事，像是與完美伴侶共享真愛，與最好的朋友在一起，以及有意義的人生目標。那麼，要你放棄這一切要付出何種代價？為了做出正確選擇，你會願意犧牲什麼呢？你願意打破這種設計用來讓你享福的體制嗎？要是你唯一的選擇是毫無選擇呢？這正是片中的世界及其問題所在。」

佛蘿倫絲普伊也說：「勝利社區非常完美，是你年輕時閉上眼睛，會想像出的最完美生活。你會想到棕櫚樹、泳池畔、手上拿著調酒，隨時都看起來美麗動人。」哈利史泰爾斯則表示，勝利社區代表一種完美、被保護的生活，既平靜、迷人又美麗，會讓你一直待在其中，不管世上的所有問題，他飾演的傑克是個深愛妻子的好丈夫，下班就想回家陪伴艾莉絲，是完美婚姻的傳統典型。

片中勝利計畫的執行長法蘭克與妻子雪莉（陳靜 飾）聯手經營勝利社區，要求居民全心全意、毫無質疑地為勝利計畫做出奉獻。但隨著故事的進展，艾莉絲逐漸察覺到在完美生活之下，似乎隱藏著邪惡謎團，於是開始挑戰法蘭克，試圖找出背後的真相。《別擔心親愛的》下週四（22日）在台上映。