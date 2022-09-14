1名人妻不滿老公在婚姻持續時和小三發生性行為，指控小三明知老公為已婚之人，還相約到汽車旅館開房，要求2人賠償50萬元，小三表示，她並不知道男方有配偶，且男方與她發生性行為時還偷拍2人性愛過程，她已對男方提告，法官認為並無證據證明小三之情男方已婚，故判男方賠償20萬元。

根據判決書指出，1名人妻不滿老公向她坦承與小三於111年5月，前往林森北路得汽車旅館發生性行為，怒控小三明知老公為已婚之人，還和對方發生逾越正常男女關係之行為，影響她的婚姻幸福，氣得要求2人賠償50萬元精神撫慰金。

小三辯稱，她和男方於交友軟體上認識，雖然2人曾發生性行為，但她不知道男方已婚，後續也沒有繼續交往，且男方還偷拍2人上床的畫面，她有針對此事男方提起刑事告訴，法官可以查證，她不認為她有任何侵害配偶權的地方。

男方表示，他和女方認識後，大約聊了1周後，因為覺得聊得來，便到汽車旅館發生性行為，他知道做了對不起妻子的事，雖然他們已經離婚了，但他希望人妻可以原諒他。

法官審理時發現男方曾因未獲得小三的同意，並拿手機拍下2人性愛過程，因多次傳訊息給小三皆未得到回覆，他便將先前拍下的影片截圖傳給小三，與小三證詞相同，但並無證據證明小三知道男方為已婚之人，考量男方為糕點師傅，月薪3萬元，判男方賠償人妻20萬元，可上訴。