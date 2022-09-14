美國在台協會(AIT)處長孫曉雅今透露，台美科技貿易暨投資合作架構(TTIC)將在10月12到14日於華盛頓召開。經濟部表示，美方在會上將介紹《晶片與科學法案》，算是「招商大會」。據了解，部長王美花打算親自飛華府出席，不過適逢立法院開議，得獲准假才能過去。如最後無法成行，將由次長陳正祺代表。

TTIC是去年底成立，主要是台美希望藉此平台在半導體供應鏈、5G、電動車上合作投資。由於美國之前剛通過晶片法案，祭出520億美元晶片製造研究補貼，以及240億美元稅務減免。

經濟部官員直言，美方主要會在TTIC上介紹晶片法案與相關補助，因此也算是「招商大會」，希望吸引我半導體業者赴美擴大投資。不可否認，在美國建廠成本高，美方相關誘因對我業者很重要。

不過官員強調，該會不僅是對我有利，如我們半導體擴廠，美方半導體設備商，也會像日前三福氣體在高雄煉油廠設廠一樣，對我們加碼投資，「所以TTCC是彼此互動，互相投資」。

由於TTIC召開日期，與外貿協會在華盛頓DC首度推出美國台灣形象展重疊，部長王美花早先就傳出可能飛到美國開幕，現在又可參加TTIC，親自出席機率更大。

不過經濟部表示，10月正逢立法院開議期間，部長要過去華府，勢必得向大院請假，目前還在進行程序中。假設最後未獲准得留下來備詢，那就會由次長陳正祺代替。總之，層級不會低。