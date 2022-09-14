目前已將陳伯均搬運至可以執行吊掛的區域，但因山上雲層太厚，經評估無法執行吊掛作業。（翻攝自影片）

目前已將陳伯均搬運至可以執行吊掛的區域，但因山上雲層太厚，經評估無法執行吊掛作業。

法官陳伯均11日與家人到台中池有山登山，因為先行探路與家人失聯，家屬報案後，經過3天搜尋終於在今(14)日上午7時許發現陳伯均遺體，但因為山區地形險峻陡峭，以徒步方式搬移至可直升機吊掛區，但因天空雲層太厚，決定由2名搜救人員就地紮營陪伴陳男度過一晚，明天將吊掛遺體下山。

回顧整起事件， 47歲法官陳伯均偕同妻子、18歲女兒、11歲兒子共4人，11日從武陵農場煙聲瀑布附近的桃山登山口入山，原定單日來回，先攻桃山再到池有山；當4人從池有山下山時，在3.5公里處的三叉營地迷路，陳男獨自走右側小徑下切找路，從此失聯。妻兒等3人報案後12日先行被護送下山。

消防局指出，該局11日連夜派員上山搜索，12日在陳男失聯地點下切約40公尺處發現登山杖，13日消防局再加派4人，連同武陵小隊、林務局等共7人上山，搜救人員失聯地點下切40公尺，在發現登山杖處的下方，再發現第2支登山杖，隨後再下切30公尺，陸續發現帽子、鞋子及背包套等物品。

中市消防局第二大隊長余易祐說，因下方還有斷崖及箭竹林，加上山上天候不佳，雨勢很大搜索未果，消防局昨天連夜徵召2名攀岩專家上山會合，14日再加派第3梯次搜救人員4名，在福壽山農場搭直升機，降落新達山屋，前往三叉營地附近事故地點，連同第二梯次搜救人員及攀岩專家，合計13人，在搜救熱區持續下切搜尋。

余易祐指出，14日上午7時45分在法官失聯地點下切約90公尺處發現遺體，下巴撕裂傷，臉部擦傷，手部捲曲，仰躺已無生命跡象。搜救人員透過人力搬運，從90公尺深的山谷，於今天下午1時26分，將遺體搬運到三叉營地，等候直升機吊掛。因雲層太厚直升機無法作業，將等15日天氣好轉，空勤隊再出動直升機吊掛到東勢河濱公園，後續將交由警方及家屬處理。