前立委鄭寶清登記參選桃園市長，日前遭民進黨開除黨籍。鄭寶清今(14日)開記者會高喊：「自由時報請不要再當民進黨的輔選傳聲筒！」鄭寶清怒批該媒體以嚴重且不公平的政治偏頗報導，來故意「壓制」反對派的政治主張，高呼台灣需要的媒體是具監督機制，且公平公正的「第四權」，而不是淪為選舉的政治御用打手。

鄭寶清在臉書表示，登記參選桃園市⻑以來，遭受執政的⺠進黨及其網軍等側翼的打壓抹⿊，原本就是意料中事，「我⾯對的態度就是勇者無懼、無怨無悔，希望繼續⽤我熱忱服務桃園⼈的認真態度，贏取⼤家的認同及⽀持！」

令他想不到的是，連具「第四權」監督機制的台灣主流媒體之⼀的⾃由時報，也開始使⽤相當偏頗、不客觀、不公平的媒體版⾯與內容來封殺對付他，甚⾄刻意抹⿊他，彷彿倒退到三⼗多年前的國⺠黨威權體制專制統治時代，執政者利⽤媒體，或者說媒體⾃我設限「揣摩上意」，對政治上的異議者或政敵對⼿進⾏政治封殺、醜化形象、⼈格謀殺等等的「黨同伐異」。

鄭寶清強調，希望⼤家給他⼀個機會，給桃園⼈一個有希望的未來；「買房看我、育兒看我、敬⽼看我」，他會繼續好好努⼒打拼，讓桃園的建設發展會更加美好，讓桃園的創新經濟⼤起⾶，桃園⼈都能有更幸福⽣活的美滿未來！