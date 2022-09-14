網路傳言，因為民進黨桃園市長人選沒有提名鄭寶清，總統蔡英文與副總統賴清德為此在生日宴大打出手，總統府發言人對此表示，已蒐證並向警方報案偵辦。資深媒體人彭文正認為，這傳言掰得也太好笑了，他個人覺得，蔡英文6年總統任期，跟賴清德在總統府私下見面的次數是零次。

針對傳言稱蔡英文與賴清德在生日宴大打出手，彭文正14日在《政經關不了》網路直播節目中表示，賴清德若要打蔡英文，幹嘛要在生日宴會，若約在總統府私下見面，當周邊沒有太多警衛時再大打出手，不是更快嗎？這傳言掰得也太好笑了，還稱蔡賴大打出手時，幸好有大批人即時拉下，彭文正說，若真的發生這一幕，不可能有人去勸架，他們一定是傻在那裡，沒有人敢動。該傳言更稱，賴清德力挺鄭寶清上陣，彭說，這一看就知道是假的，賴清德絕對不敢對此表態。

彭文正甚至認為，蔡英文6年總統任期，跟賴清德在總統府私下見面的次數是零次，在公開場合當然是有見面。賴清德雖然對蔡英文可能積怨極深，比如被網軍霸凌，不過，即使賴清德被蔡英文糟蹋，或是在大庭廣眾得了便宜還賣乖，賴清德好歹還是素有聲望的政治人物。

彭文正開玩笑說，萬一賴清德跟蔡英文打架，誰會贏還很難講。女生打架最大的力氣是扯別人的頭髮，可是賴清德和蔡英文的頭髮差不多長，所以雙方在這邊打平，沒有人佔優勢，蔡英文可以對付賴清德的也許是迴旋踢。