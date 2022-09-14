美國8月通膨數據高於預期，帶動美元指數在13日升破110大關，次日美元漲勢停歇，美元指數回落至110之下。

追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數，繼13日觸及5日高點110.012後，14日下滑0.27％，降至109.52。美元指數在上周站上110.79的20年高點，今年迄今累計大漲逾14％。

13日出爐的8月通膨率高過市場預測，外界預測聯準會（Fed）將繼續大幅升息，帶動美元指數狂飆。

德國商業銀行（Commerzbank）貨幣分析師Thu Lan Nguyen在報告中指出，美元指數對通膨報告的反應，因是為聯準會官員在過去一周高唱鷹調，強化央行對抗通膨的威信所致。就市場觀點而言，頑強的高通膨增加聯準會激進升息的可能性。

歐元兌美元上漲0. 47％，重回平價上方，報1.0014美元。不過歐元13日大跌1.5％，且與上周創下的20年低點0.9864美元相距咫尺。

裕信研究（UniCredit Research）指出，聯準會維持限制性政策立場，且最新通膨報告無法改變官員的升息態度，將限制歐元漲勢。美國8月通膨並未明顯下降，而核心通膨率還上揚，打壓歐元上升力道。

在此同時，英國8月通膨意外下滑，此為一年來首見，激勵英鎊勁揚。英鎊繼13日重挫1.6％後，14日攀升0.5％，報1.1546美元，走出上周的30年低點1.1407美元。

高通膨與經濟衰退逼近，加上新政府提高支出恐加重物價壓力，使得英鎊今年遭遇重擊，兌美元累計大跌14.6％。

由於能源價格下滑，英國8月通膨率降至9.9％，相較之下，7月通膨率躥升至10.1％的逾40年新高。通膨報告出爐後，安智銀行（ING）分析師預期，英國央行下周貨幣政策會議可能升息2碼，因為整體市場環境不利英鎊。

對風險敏感的澳元繼13日重挫2.26％後，14日持平在0.67375美元。另韓元兌美元下跌0.18％，報1,392.67韓元兌1美元。