白宮公布20億美元生科產業投資計畫細節 23:052022/09/14 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登繼12日簽署促進生物科技產業發展的行政命令後，白宮14日公布對該產業投資逾20億美元的規劃細節。其中10億美元來自國防部，擬在未來5年資助生科產業在美國的生產基建，農業部將補助2.5億美元，支持永續肥料生產。 美國Q2銀行存款減3,700億美元 創最大減少紀錄 陸Q2雲端服務支出增至73億美元 阿里居首 拜登正式接受邀請 將偕夫人參加英女王國葬 #億美 #白宮 #生科 #產業投資 #細節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣國際半導體展14日登場 16:222022/09/13 財經 曾調查柯林頓緋聞案 前獨立檢察官史塔辭世 13:142022/09/14 國際 台灣政策法案將闖關 學者：有調整空間 04:102022/09/11 政治要聞 騰訊音樂據報最快下周在港第二上市 12:532022/09/14 財經 美參院將審台灣政策法案 蘇利文：部分條文令人擔心 04:102022/09/09 全球財經 美墨擬加強合作 涵蓋半導體與電動車領域 00:152022/09/14 財經 白宮官員擔憂台灣政策法案 外交部：穩健方式深化台美關係 13:242022/09/08 政治 產業投資論壇 聚焦美日 04:102022/09/10 財經要聞 全球供應鏈重組！台商重心轉移 東協成為新熱區 05:002022/09/11 財經 白宮：台灣政策法部分條文令人擔憂 04:102022/09/09 政治要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。