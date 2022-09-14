美國總統拜登繼12日簽署促進生物科技產業發展的行政命令後，白宮14日公布對該產業投資逾20億美元的規劃細節。其中10億美元來自國防部，擬在未來5年資助生科產業在美國的生產基建，農業部將補助2.5億美元，支持永續肥料生產。