美國聯邦存款保險公司（FDIC）指第二季銀行存款，較前一季減少約3,700億美元，不但創歷來存款減少金額最大紀錄，也是2018年以來首次減少。

雖然第二季存款從前一季19兆9320億美元，大減至19兆5,630億美元，但仍未對美國銀行業構成問題，因為目前存款金額仍高於業界所希望的水準。

政府過去二年推出大規模振興措施同時，因防疫限制等令民眾消費減少，使整體存款因此大增約5兆美元。

但目前情勢已改變，在聯準會（Fed）不斷升息之下，除了把資金抽離金融體系，還降低了民眾貸款需求，和增加美國公債需求，是存款減少的因素之一。

利率持續走高，銀行業預期並希望部份存戶，把存款轉向像公債等有較高殖利率的金融資產，以降低業者的存款利息支出。

由於Fed升息速度超過市場預期，對存款減少速度的影響也超過預期。專家認為這會讓外界更熱烈討論Fed緊縮貨幣供應和對抗通膨等行動，會如何終結銀行體系流動性氾濫成災的問題。

美國在疫情爆發期間推出各項振興措施的總金額，是商業銀行向Fed提繳存款準備金的近三倍，因此Fed希望降低準備金水準，做為把資金從金融體系抽走的手段之一。

BPI首席經濟師尼爾森（Bill Nelson）認為銀行業的客戶存款金額快速下降已是明確的趨勢。

專家預期民眾存款縮減，會令銀行業存放的準備金下降。這下降速度的快慢，會被視為能預示Fed何時停止緊縮，和其資產負債表最終會縮小至什麼規模。在存款大減下，準備金減少速度可能比Fed預期快，讓其可能明年初停止緊縮。

瑞銀利率策略部主管柯洛赫提（Michael Cloherty）認為存款大減後，正大舉接近Fed的存款準備金目標水準。