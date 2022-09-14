美國消費者才擺脫汽油價格狂飆，如今又遭遇電價大漲難關。美國8月電價年漲15.8％，創下41年來最大年增幅。預期今年冬季家庭取暖費用可能大增逾17％，恐加劇美國通膨壓力。

汽油價格自6月觸頂以來大跌約26％，不過其他能源成本快速攀升，抵消汽油價格下跌的助益。根據美國勞工統計局數據，美國8月電價年增15.8％，創下1981年來最大年增幅。

全國能源協助指導協會（NEADA）估計，今年冬季家庭取暖費用平均大增17.2％，將加重家庭財務負擔。NEADA會長沃爾夫（Mark Wolfe）表示，又多了一項價格上漲的基本服務，所有家庭都得使用電力，而且幾乎沒有其他替代選項。

勞工部最新通膨報告顯示，拜汽油價格下跌所賜，8月能源價格下降5％，已連續2個月下滑。汽油價格自6月衝破每加侖5美元紀錄後，目前已降至3.71美元。經濟成長停滯憂慮抑制油價，且民眾在夏季旺季減少開車，皆協助壓低油價。

在此同時，電費成為家庭的另一項壓力來源。根據NEADA數據，美國約有六分之一的家庭遲繳水電費帳單，合計積欠160億美元，金額較2019年高出一倍。在冬季用電需求增加之前，這項警訊不容忽視。

天然氣是美國發電的主要來源，天然氣大漲是電費狂飆的推手，今年迄今天然氣期貨價狂飆逾一倍。8月管道天然氣（piped gas）價格年增33％，燃料油更是年增68.8％。

美國天然氣出口創紀錄，全美各地出現紀錄性的乾熱氣候，推高電力需求，還有天然氣生產成長緩慢，皆造成供給低於往常，帶動價格躥揚。

值得一提的是，雖然汽油價格下跌，但包含柴油在內的其他汽車燃料過去一年來大漲53％。由於卡車使用柴油，高柴油價格意味著零售商得支付較高的運費，而業者很可能將價格轉嫁給消費者，刺激物價上漲。