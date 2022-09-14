在歐盟能源部長緊急開會商討能源危機對策後，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）稍早宣布，發電業暴利稅提案可望為歐盟創造超過1,400億歐元（約1,400億美元）稅收，這筆稅收將用來減輕消費者負擔。

這項提案仍須通過歐盟27國協商完成最終版本，但因最新提案已排除先前部分國家反對的俄羅斯天然氣價格限制，令外界看好各國在9月30日能源部長會議上達成共識。

根據最新提案，核能、燃煤及再生能源發電業者的營收上限將設在每千度(MWh)180歐元，相當於目前市場價格的一半不到。以德國為例，目前市場價格逼近每千度500歐元。

除了營收上限之外，最新提案對石油、天然氣、燃煤發電業者及精煉廠今年度獲利課徵33％的暴利稅。歐盟各國也將提供緊急資金解救財務困難的電力公司，對電力公司放寬銀行抵押門檻，並明文規定在尖峰用電時段節省一定的用電量。