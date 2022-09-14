珪藻土地墊因為強力的吸水功能，被許多民眾所推崇、愛用。近日有網友詢問，「珪藻土地墊真的那麼好用？」表示看到臉書廣告上的珪藻土地墊，濕濕的腳只要踏一下就瞬間乾燥。不過許多網友指出，其實「貓奴」一族並不適用珪藻土地墊，且若內含石棉還有致癌風險！

原PO在PTT發文表示，在臉書廣告看到珪藻土地墊，廣告中的主角只要踏一下地墊腳就乾了，但是雖然效果驚人，價格相較普通地墊也貴上許多，「跟我買普通地墊，踏三下也是乾，這樣有什麼差別嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「不錯用啊，速乾耶，墊子也不會濕濕的」、「真的好用，而且用久也不會臭」、「便宜的很容易裂」、「髒了砂紙磨一磨可以用很久」、「軟的好用但硬的吸水較強」；也有網友持反對意見，「不好用，很難清潔，踩起來也不爽」、「會發霉，超噁」、「容易發霉，因為吸水性強但是不見得能乾」。

不過有內行人指出，「養貓不適合，貓尿洗不掉」、「貓尿下去根本就不想用了…」、「這是給懂事的人類用的不是貓狗」；另外也有人提醒，有的珪藻土地墊含有致癌物石綿，「很多中國的便宜貨會致癌，某些日本大牌找中國代工都被發現有致癌物石綿」、「有石綿就不要磨了，怕吸進肺裡」、「有標榜抗菌、防霉、耐火這種就有石綿」。