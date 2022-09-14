想入非非的出題範例！男子在小孩的作業發現驚人的「照樣造句」範例，其題目是「『媽媽』『噴出』『高高』的『水柱』」，讓他看完很害羞，笑稱現在的「地方媽媽果然厲害」；害羞詞句立刻引起網友熱烈回應，不過另外也有網友急忙邦解釋，詞句中的媽媽是指「鯨魚媽媽」噴出高高的水柱很正常，不要亂歪樓！

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他表示無意間在小孩的作業發現驚人的照樣造句題目超害羞，歪樓笑稱「地方媽媽果然厲害」；從原PO上傳的圖片可見，其照樣造句題目為「『媽媽』『噴出』『高高』的『水柱』」，原PO小孩用注音與文字寫著「『ㄐㄧㄝˇㄐㄧㄝ』『ㄎㄠˇ出』『香香』的『ㄅㄧㄥˇㄍㄢ』」，原PO還在圖片中「高高的水柱」文字旁用紅筆畫線註記這害羞的語句。

爸爸發現小孩作業出現「令人害羞」照樣造句範例，笑稱現在的地方媽媽都好厲害。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友歪樓紛紛留言表示「媽媽在澆花啦，想什麼」、「這媽媽很可以」、「媽媽為什麼會噴出高高的水」、「到底是誰出題的啦」、「想入非非呀」、「出題者不對勁」、「你媽媽懂玩，笑死」、「有沒有101大樓那麼高？」、「我兒小二，現在也在教這一課，唸得我很害羞」、「出題老師，是老司機」、「禁止在作業裡開車啊，太犯規了」。

不過有網友趕緊幫忙解釋，「不要歪樓，這課是在說鯨魚啦」、「因為課本裡這位媽媽是鯨魚喔」、「課本是寫鯨魚媽媽」、「媽媽是鯨魚媽媽，所以噴水」、「這是國小課文故事內容啦！媽媽是鯨魚」、「這是鯨魚家族，媽媽是鯨魚，我記得我兒子是這樣說的」。