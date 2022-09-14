歐盟預計明年開始課徵碳邊境稅，全球產業供應鏈都得面對減碳、碳中和等議題，台灣許多中小企業至今卻仍無所適從。台中市建築經營協會今（14）日邀請台灣數位企業總會理事長、勤友光電董事長陳來助於大師講座中暢談「全球碳中和之路，產業再創新」，分享成功經驗與心得。

陳來助以建築業為例說，從低碳到零碳的過程要有方法，可透過數位化管理加上創新材料雙軌並進。「我們需要數位加上低碳的雙軸轉型。」陳來助指出，數位轉型到來的速度比想像中快，未來全球企業需要數位加上低碳的雙軸轉型，尤其是低碳甚至是零碳轉型，是當今台灣中小企業必須快速跟上的課題，他很樂意分享經驗，特別是與建築產業共同談討，尋找解方與出路。

台中市建築經營協會理事長張家駿指出，數位加零碳的雙軸轉型，對台灣產業至關重要，建築產業同樣不能缺席，陳來助在半導體、面板、太陽能等大型科技公司歷練過，也曾跨界轉行到食品品牌業，對於智慧科技及零碳經濟的擘劃與經營著墨很深，相信他的分享能給會員帶來諸多啟發。

根據國際能源總署IEA統計數據，2019年世界建築部門碳排放達100億噸，占全碳排放球的近40％，其中直接排放30億噸，間接排放達70億噸，建築產業如何提高資源利用效率，減少碳排放，更積極使用再生資源等，改變已是刻不容緩。

擁有清大化工博士學位的陳來助，曾任友達總經理暨執行長，50歲之前在科技產業深耕，是全方位的半導體專家與執行者，50歲之後他將微熱山丘發展成具代表性的國際甜點品牌，同時運用微熱山丘創造出的產業鏈平台，以品牌行銷方式為台灣農產品創造更多附加價值。

陳來助也創立天來創新集團，投入大健康，智慧科技及零碳經濟之整合與經營，他並長期擔任AAMA台北創業搖籃創業導師，積極關注新創產業發展，今年6月勤友光電改選董監事，他接任董座一職，帶領勤友光電邁向新的里程碑，其中，共同迎向全球碳中和的挑戰與機會亦是企業重大課題。

陳來助指出，企業若要達成淨零碳排的目標，必先做碳盤查，了解產品生命週期產生的碳量，再思考如何透過製程更新、技術改善、材料替換，進行碳中和。以建築業在思考碳稅會增加營建成本時，除了減碳，還要透過企業再創新，加上數位轉型，雙軸並進才是企業生存解方。