台灣已從高齡化社會邁入高齡社會，然而人口老化速度仍持續上升，2026年也將邁入「超高齡社會」。行政院長蘇貞昌今（14）日主持行政院社會福利推動委員會會議時，政委林萬億提出「因應超高齡社會對策方案」，預計四年（2023到2026年）投入逾1,200億元，具體落實高齡社會白皮書各項政策目標

蘇貞昌14日主持行政院社會福利推動委員會第31次委員會議時表示，總統蔡英文相當重視對國人的全齡照顧，不僅從小顧到老、從家庭顧到學校，並從預算、政策、法案等層面建構完整的社福體系。

在預算方面，行政院會於8月25日通過112年度中央政府總預算案，其中少子女化對策預算從2016年的150億元，大幅成長到今年800多億元，明年更預計投入1,088億元；長照經費則從2016年的47億元，大幅成長到今年600多億元，明年將再增至649億元，而住宅經費亦編列358億元，均為史上最高；此外，今年整體社會福利支出超過6,000億元，已是歷年最大規模，明年更將突破7,000億元。

蘇貞昌強調，政府除了投入更多資源，亦透過各項政策，扶老顧幼，譬如在擴大不孕症治療補助方面，自去年7月迄今，已有超過4,400名新生兒，預估今年底將達近萬名。此外，育兒津貼原為每月2,500元，去年8月起已增加至3,500元，而8月起再調高至5,000元，且第2胎及第3胎以上分別提高至每月6,000元及7,000元；另育嬰留職停薪津貼也從6成薪調高到8成薪。

在長照方面，蘇貞昌指出，「長照2.0」推動5年多來，ABC服務據點已從700多處，增加到超過1萬1,000處；同時也提升居服員的薪資水準至平均薪資3萬8,000元，使投入服務人力從2.5萬人，增加至超過9萬人，並讓獲得服務的人數從每年近10萬人成長至超過40萬人。

隨後，蘇貞昌聽取衛福部報告「高齡社會白皮書推動辦理情形」後指出，台灣已從高齡化社會邁入高齡社會，然而人口老化速度仍持續上升，2026年也將邁入超高齡社會。為妥善應對如此重大人口結構的變化，蔡英文上任以來，政府已持續投入更多資源，並完善相關法制，同時去年9月行政院亦核定修正高齡社會白皮書，以自主、自立、共融、永續等四大願景，制定各項行動策略。

蘇貞昌會中特別感謝林萬億召集相關部會共同研擬，並於該委員會提出「因應超高齡社會對策方案」，預計4年（2023到2026年）投入逾1,200億元，具體落實高齡社會白皮書各項政策目標，其中包含若干創新措施，例如將推動「健保住院整合照護計畫」、設立「高齡醫學暨健康福祉研究中心」等，同時也有強化既有工作，希望促進各種高齡產業的創新研發。

蘇貞昌表示，該方案除請參酌委員所提意見、充實相關內容，使更加完備外，同時也請各部會在推動各項措施時，應靈活搭配相關政策執行，從觀念、方法的改變做起，以提升整體高齡友善環境，讓長者皆能獲得妥適的照顧。

針對衛福部所提「強化社會安全網計畫辦理情形」報告，蘇貞昌表示，蔡英文上任後，即推動強化社會安全網計畫，第一期計畫自2018年起至2020年止，3年投入約69億元；去年7月，他再核定第二期（2021-2025年）計畫，5年投入約407億元，較第一期計畫增加約338億元。第二期計畫實施迄今，協助地方政府布建社福中心達150處，並增加服務人力，已有具體成果，值得肯定。

蘇貞昌說，為使第二期計畫持續精進，請衛福部定期檢核各縣市執行成果，落實縣市考核機制，並了解各地方執行時所遭遇的困難，找出問題癥結點，以協助未達標的縣市排除困境。

蘇貞昌說，社會安全網計畫係由中央負責制定相關機制、政策與補助措施，而推動關鍵仍在第一線地方政府，因此中央與地方應建立密切合作關係，以大幅提高服務網絡的可及性，包括衛福部與各縣市衛生局處一同合作，並結合警察局、社會局、民政局、地方派出所、村里幹事等，以展現有政府會做事的精神。