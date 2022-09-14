女星安以軒2017年嫁給身價百億的德晉集團主席陳榮煉，未料今年1月底陳榮煉捲入不法經營賭博和洗錢案，遭澳門警方逮捕。近日，澳門媒體指出陳榮煉被控八十三項罪名，「賭底面」總轉碼數約349億港元（約新台幣1381億），至少不法獲利15億港元（約新台幣59億），將在十二月五日開審。

根據《澳門日報》報導，陳榮煉涉嫌以犯罪集團經營「賭底面」，被控1項犯罪集團罪、39項在許可地方內不法經營賭博罪、33項相當巨額詐騙罪、8項相當巨額詐騙罪未遂、1項不法經營賭博罪、1項加重清洗黑錢罪，總計83項罪，正遭羈押候審，預計十二月五日早上9時45分開審。控訴文件指出，陳榮煉六年裡的「賭底面」總轉碼數約新台幣1381億，起碼非法海撈新台幣59億。

控訴文件也描述，陳榮煉至少從2014年起聯合多名被告在各個娛樂場經營「賭底面」，內部以外底或星數當暗號，約定比例私下接受賭客檯底投注，把檯面賭注在台底以倍數加大，碼傭也會加大兩倍，所屬集團為避免博監局監督和檢查，會提交虛假的財務報表瞞天過海。

不僅如此，該集團還在澳門經營電話投注「快速電投」、「可視電投」，利用賭博網頁和手機應用程式，在菲律賓等地經營的賭博活動開直播，方便賭客在不同地點進行電投賭博。

去年底警方拘捕太陽城集團負責人周焯華，陳榮煉擔心德晉集團被連累，12月將集團結業，請人把部分文件燒毀，並把主要伺服器移動硬盤的核心區域鑽毀。

陳榮煉出事後，安以軒從未對外發聲，不過被發現清空微博所有內容，IG也停更8個月，令外界好奇、擔心安以軒的近況，但安以軒經紀人僅表示：「藝人私事不作回應，謝謝」。