美國8月消費者物價指數（CPI）意外升高，市場對聯準會（Fed）延續激進升息的預期驟升，引爆美股賣壓大跌千點。但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul krugman）則認為，不要過度解讀8月CPI，並稱這項數據是反映「過去」，而不是「未來」。

美國通膨升勢加劇，8月CPI年增8.3%，雖然低於前值，但超乎市場預期的8.1%，而扣除能源及食品的核心CPI則年增6.3%，升幅擴大且高於前值及市場。觀察其他細項，能源價格雖然有所回落，但新車、食品、醫療照護、住房成本，以及運輸等價格則全面上漲，進而推升通膨率上揚。

不過克魯曼則認為，不應該對CPI數據上升過度解讀。他表示，「核心通膨是最讓人擔憂的數據，如我所言，這基本是在住房成本上，而若藉此解讀通膨情勢，這是一個有問題的指標」。

克魯曼預料，CPI住房成本會持續上漲一段時間，因為這僅是反映新的房租走勢，但根據民間指標顯示，房租已經開始趨穩。

克魯曼表示，所以核心通膨數據可能是在反映「過去」，並不是「未來」。有鑑於此，聯準會將別無選擇地繼續升息，但並不需要因此改變對升息幅度及持續時間的看法。