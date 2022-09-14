烏克蘭軍方在8月29日宣布反攻作戰開始，事前他們不斷向外宣傳「反攻方向是南部的刻松(Kherson,赫爾松)」，也提出各種很有道理的立論，並且也確定派出海馬斯打擊克里米亞的俄羅斯軍事基地。然而正當所有人都相當「反攻就在刻松」時，烏克蘭卻在9月4日起，迅速的打擊北部戰線哈爾科夫的俄軍，截至目前為止，收復的面積已達到6000平方公里。1945網站的評論員霍爾穆斯博士(Dr. James Holmes)表示，烏克蘭展示了《孫子兵法》的戰術精髓。

烏克蘭在過去1個星期的反擊作戰推進速度非常快，以致於戰爭研究所 (ISW) 的文章刊出時，烏克蘭的收復面積已從2500平方公里增加到6000平方公里，原本「切斷伊久姆」的俄軍補給線，已變成「成功收復伊久姆」。在撰寫本文時，頓內次克中部地區的萊曼(Lyman)成了俄軍唯一負隅頑抗的地點。

在烏克蘭軍事指揮層提出「收復作點以刻松為優先」時，這個宣示一下子令西方觀察家感到不解，哪有人公開宣布自己的動兵方向？當時，西方專家們也有各種爭論，以南部為主力的反擊，是否是吸引俄羅斯軍隊南調的佯攻？或者烏克蘭指揮官確實就主張重新控制刻松，並打擊連接克里米亞半島和烏克蘭東部的陸橋。

但辯論的雙方都可能是正確的。刻松可能真就是一場佯攻，然而指揮官們也保留了選擇權，如果在南方反攻作戰順利，就讓它變得更重要。

事實上，烏克蘭這場反攻作戰相當具有孫子兵法的精髓，這位中國古代名將所寫的兵法告誡指揮官，要對敵方發動直接或正向的攻擊，但同一時間，也要有支隊從非正統的方向攻擊敵方(奇正相生)，讓敵對的指揮官不知主攻方向而優柔寡斷。

因此，設局將敵方指揮官推入兩難境地，就會產生作戰優勢。他們不知道哪條是攻擊的主線，也就不知道該怎麼布署兵力來對抗。讓敵人分不清楚我方的正規部向主攻方向，部署一支奇兵在敵人意料不到的地方打擊，此外，正規部隊可能會變成奇兵非凡，反之亦然。

現在將這套兵法邏輯應用於烏克蘭，就可以發現確實相當符合。雖然可能不是讀過孫子兵法，但烏克蘭指揮官應該在倒換了南部戰線與北部戰線的主攻方向，讓人們誤以為要在南部發起反攻，俄羅斯必須在南部進行防禦，以保護通往克里米亞的陸路通道，然而當俄軍持續將部隊向南派送時，烏克蘭就向刻松發起了意料之外的進攻。

相對的，如果南方反擊的情況比預期的好，俄軍並未抽調北方的部隊支援，那烏軍就按原計畫持續進攻南方，同樣也能取得作戰優勢。現在和古代是一樣的，孫子的智慧到如今都適用。