醫師、律師、會計師通常收入優渥，被稱為「高薪三師」。但一名網友透露，自己在國營事業上班的朋友，發現近期報到的新人竟擁有律師執照，不解為何選擇月領3萬8的職缺，引起眾人探究其原因。

一名網友在PTT八卦板發文表示，朋友在某國營事業任職，最近來了新進人員居然有律師執照，可是任職的薪水才3萬8千元，好奇詢問「律師現在行情有這麼低嗎？」

貼文引起網友熱議，不少人直言，「剛入行的好像就是這麼低」、「能力不強的去國營真的比較爽」、「國營最頂的就法務...不過有科系限制加缺少，考上等同在作非訟商務律師，而且是鐵飯碗」、「阿不然要領多少? 比很多餐飲高了，餐飲天天吃，一般人會天天告人？」

有網友則推敲出對方目的，「放心，他們只是來過水的，我以前單位跟我同梯的法務都有律師牌，全部兩年內離職」、「有個收入，繼續準備考試或多個資歷歷練」、「來過水的啦，別擔心再爛的受僱都有60K」、「受僱起跳公道價五萬啦，做多做少就不一定」。

還有內行人點出律師高薪關鍵，「這行完全拚業務能力，學長自己開業一個月80萬給你參考」、「律師不會做業務就是等流浪」、「業務能力不強就只能在事務所被壓榨啊」、「與法學程度相比，絕對是接案的業務能力重要」、「有錢的每個月換新車，窮的跟服務業差不多」。