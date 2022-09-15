六都選戰最新預測當選率 「這都」兩人更接近了

年底六都市長選戰競爭激烈，最受關注。根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計，為台灣讚聲」官方網站公布的最新預測當選率，在台北市長選戰方面，國民黨蔣萬安以36.7％領先民進黨陳時中的36.0％、無黨籍黃珊珊的27.3％。其中，蔣萬安預測當選率僅領先陳時中0.7個百分點；相較於10日的預測當選率，兩人的差距又更接近了。

根據《2022選戰溫度計》六都最新預測當選率，截至14日早上11點。新北市當選率︰國民黨侯友宜55.9％、民進黨林佳龍44.1％；台北市︰國民黨蔣萬安36.7％、民進黨陳時中36.0％、無黨籍黃珊珊27.3％；桃園市︰國民黨張善政36.3％、民進黨鄭運鵬32.5％、民眾黨賴香伶15.9％、無黨籍鄭寶清15.3％；台中市︰國民黨盧秀燕62.8％、民進黨蔡其昌37.2％；台南市︰民進黨黃偉哲51.0％、國民黨謝龍介26.2％、無黨籍許忠信13.1％、無黨籍林義豐9.7％；高雄市︰民進黨陳其邁58.7％、國民黨柯志恩41.3％。

台北市長選戰，雙方火力強。陳時中質疑蔣萬安領導經驗不足，蔣萬安則回嗆，從過去兩年防疫工作上，陳時中個人判斷力才真的大有問題。根據《2022選戰溫度計》所預測的台北市長參選人當選率，蔣萬安則僅領先陳時中0.7個百分點。相較於10日的預測當選率，蔣萬安為37.5％、陳時中35.8％，兩人相差1.7個百分點；14日蔣萬安、陳時中兩人的差距又更接近了。