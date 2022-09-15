一名男網友到連鎖服裝店買衣服，但回家後卻發現上面的防盜扣都沒拆，讓他相當傻眼，趕緊PO網求助開鎖技能，照片曝光後立刻引發熱議，不少人笑稱「原來有人比我更慘，哈哈！」但也有人指出關鍵1點，直呼案情不單純。

一名男網友在臉書「●【爆廢公社公開版】●」PO出一張

，可以看到有4件衣物上，上面的防盜扣都沒拆，原PO表示這是在知名連鎖服飾品牌買的，自己是付完錢才離開的，沒想到卻遇到這種情況，讓他相當困擾，只能上網求開鎖技能。

貼文曝光後，立刻引發熱議，網友紛紛留言笑稱「拿回去拆還比你在這問來的快」、「拿發票去就會幫你開，不用傷腦筋啦！」、「直接這樣穿嘍～新造型」；但也有許多人認為事情不單純，「這出不來吧？門口感應不是會叫嗎」、「有買過衣服的都知道流程，你要一次4件都沒消磁，嗯……」、「1個是疏忽，4個那就太厲害了。」

也有其他網友表示，「（消磁完）沒拆下直接塞塑膠袋，可能菜鳥，等被電」、「遇到天兵櫃台是有這樣可能的！消磁與卡扣是兩碼子事」，還有人遇過類似事件，透露因當時店員有消磁，所以感應器沒有叫，而他買完回家也沒有馬上穿，一直到半個月後才發現。

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