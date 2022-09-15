朋友給我講過一個故事。

有一年不記得是什麼節日，家裡來了幾個親戚，因為離得遠，平日不常走動，這次來，親戚們特意帶了禮物。朋友當時讀初中，親戚送的基本是書本文具之類的禮物，雖然普通，但很精美，一看就不便宜。

其中，一個親戚送給他一個像哨子一樣的小玩意兒，灰撲撲的，很不起眼。親戚笑著解釋，這是他在逛舊貨市場時看到的，因為覺得適合孩子玩，價格也不高，就順手買了下來。朋友確實對這個小玩意兒感興趣，高興地接過來，禮貌地表示了感謝。

說實話，除了朋友，其他人都對這件禮物不屑一顧─既不好看，又不實用。朋友仔細端詳著這件禮物，與送他禮物的親戚討論它的外形及原本可能的用途，兩個人聊得很投入、很開心。朋友說，這是他收到的最珍貴的禮物。

一段時間後，朋友父親的故交看到這個小物件，仔細鑑定後認為，它其實是清代的，雖然不值太多錢，但作為一件收藏品是很不錯的。而根據親戚付的價錢來看，顯然是撿漏了。朋友趕緊打電話告訴親戚，並打算退還，親戚拒絕了朋友的提議，說東西送給他就是最好的歸宿。

這時，很多人誇讚朋友有眼光，第一眼就能看出這個小物件的珍貴。朋友只是輕輕搖了搖頭，他知道，重要的不是眼光，而是態度。當你以認真莊重的態度對待一件物品時，它本身就是珍貴的。

(離蕭天／摘自《洛陽日報》2022年5月26日)

本文作者:喬凱凱

(本文摘自《讀者雜誌09月號》)