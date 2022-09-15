在尋常的煙火日子裡，碗是我們再熟悉不過的東西，有各種花紋和款式，四季皆可用。對宋人而言，卻不是這樣的。他們的碗，彷彿只屬於春天，有春風拂柳的淡淡色澤，有春水游魚的靈動花紋，也有盛滿春菜的簡淡清歡。

宋人的春天，在碗裡。

宋人崇尚青色與白色，落到一個個碗中，便是青瓷如玉，白瓷勝雪。這種美最動人的地方，或許就在於那種淡淡的素雅之色，如春日薄霧，如春水初生，如江南三月的拂堤春風。而且光是宋瓷的青色，就有天青、粉青、梅子青、影青…似乎就連春天的時間流動感都被拉長了。

特別是宋人最有代表性的汝窯，釉色天青，又名雨過天青。第一次看到故宮博物院的那只汝窯天青釉碗時，忽然懂得，宋徽宗夢裡的天空，分明就是江南三月的杭州：雨後初霽，一抹天青隨風緩緩游動，帶著淡淡的綠、淡淡的白、淡淡的粉。若不是傳說中那樣以瑪瑙入釉，或許不會有這般「似玉非玉而勝玉」的質感和色澤。

陸羽的《茶經》裡講過，青瓷類銀類雪，白瓷類玉類冰，是最適合喝茶的「冰瓷雪碗」。雖然我們如今常說，宋人點茶喜歡用黑色的建盞，但是，愛喝茶的宋人，平時仍會沿繼唐代，使用這樣的冰瓷雪碗。

把春天的團茶碾成茶末後，投入青瓷茶碗中，一邊注水，一邊用茶筅用力轉圈擊打，直到將茶湯打出猶如雪浪般的泡沫。端起那個天青色的茶碗，彷彿能看見春江浮沫、疏星淡月。這是宋人的碗，是宋人心中永不消逝的春天，也是宋人所崇尚的生命之色：純潔、素淨，質本潔來還潔去。

沒有哪個朝代像宋朝一樣，用單色釉把春天演繹到極致。但端莊內斂的宋人也有調皮的時候，既然不喜歡絢麗庸俗的美，那就在花紋上做文章。對於北宋時期的越窯碗，有人曾感慨：一碗春水。

那份詩意確實讓人心中一顫，碗身盈盈流動的線條，有深有淺，彷彿淡淡的江南煙波。或許看到這件青釉水波紋碗，我們才能感受到，流淌在宋人心中的春水到底是什麼樣。

許是「翠眉曾照波痕淺」的南浦惜別，或是「暖雨晴風初破凍」的春心搖曳，也可能在「水是眼波橫，山是眉峰聚」的眉眼盈盈處…

當宋人拎起一只梅瓶，將春釀汩汩倒入碗中，酒水的衝力在碗裡迴旋蕩漾，連碗底的游魚也差點兒躍出水面來。春碗盛春酒，或許只有這樣，才能表達這件器皿所洋溢出的那種盛大卻又內斂的喜悅。相對於青瓷來說，白瓷的釉更輕薄，正便於刻花。宋人便在這件定窯白釉碗的盤心刻上游魚和折枝花的模樣。

古人說：「致廣大而盡精微。」宋人的碗裡，包含著春江游魚的細微生活，也藏下了宇宙的生生不息。

(朱權利／摘自《莫愁‧智慧女性》2022年第6期)

本文作者:劉萬祥

(本文摘自《讀者雜誌09月號》)