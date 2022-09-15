作家村上龍寫過一個關於「蛋包飯」的故事：

一名日本女歌手在巴拉圭演出時，對一家日本飯店非常著迷。原來這家飯店提供蛋包飯，而女歌手對蛋包飯這種食物有著幾近偏執的喜好。

最後女歌手說出了如此偏愛的原因。她小時候家裡沒什麼錢，一家人很少在外面吃飯。但有個例外，星期天她和家人會去逛百貨公司，那裡有一個食堂，並且老闆是他父親的朋友，於是一家人就會去這家食堂吃飯。每次吃飯，她總是點蛋包飯，只要是她點的，老闆就會為她在上面插一面小旗子，但其他人點，就不會有小旗子。

這就是女歌手愛吃蛋包飯的原因，只要吃到它，她就想起這些美好的回憶。

美國康乃爾大學的學者布萊恩‧萬辛克也說過一個有趣的故事。

「二戰」結束後，那些從太平洋地區回來的老兵對米飯等亞洲食物表現得頗為奇怪。他們回到美國後，要麼喜歡、要麼討厭亞洲菜。這兩種截然不同的態度，到底是什麼原因造成的呢？

布萊恩的研究團隊重點調查了老兵俱樂部261名在太平洋戰爭中服役於陸軍、海軍和海軍陸戰隊的老兵，他們在戰爭期間，都吃過不少亞洲食物。

在這些太平洋戰爭老兵中，有56%的人喜歡吃亞洲菜，至今仍經常吃。但是布萊恩發現，他們從出身到學歷並沒有什麼共同特徵。

經過多次仔細詢問，布萊恩終於在那些討厭吃亞洲菜的老兵身上找到了答案。

這些老兵在出身、學歷等方面，同樣是形形色色的，但是他們有一個共同點─都參加了頻繁、激烈而殘酷的近距離戰鬥。結果，他們在那裡吃過的當地食物會帶來焦慮感和不適感，即便半個多世紀過去，一想到當地食物，還是會讓他們聯想起殘酷、血腥的太平洋戰爭。

相反，再回頭看那些喜歡吃亞洲菜的士兵的情況，他們不是參加過硫磺島戰役的海軍陸戰隊成員，也不是參加過瓜島戰役的步兵，他們是機修人員、文職人員等非前線作戰人員，他們回國時不會有太大的心理陰影，所以不會討厭那些食物的味道。

原來，關於戰爭的殘酷回憶才是那些老兵不喜歡這些食物的原因。

食物像一把鑰匙，會打開那些已經被塵封的記憶，不論它們是美好的、殘酷的，還是平淡的。之所以會產生這樣的現象，是和我們大腦運作的方式有關，大腦不只存儲信息，還存儲信息發生時的情景。在你尚未察覺時，你的大腦已經下意識地存儲了很多對周邊的感受和印象。

假設你小時候每逢暑假會去看外婆，外婆家邊上有家冷飲店的香草霜淇淋特別好吃，而外婆總是買給你吃。於是，當你長大後，只要嘗到這種香草口味的霜淇淋，你就會想起外婆。在我們的大腦皮層裡，存儲著一系列和事件有關的場景：暑假的烈日和微風、冷飲店的招牌、製冰機的「嗡嗡」聲、霜淇淋和果汁的口味，一旦某個記憶被喚起，信息就會按照當時被存儲的順序重新過一遍大腦。所以當你成年後嘗到香草霜淇淋時，你就會把少年時代暑假發生的事情─你和外婆相處的點點滴滴，重新回憶起來。

因此，我們吃到某種食物時，會想起曾經在吃這些食物時的心情和場景。在讓人愉快溫馨或者令人厭惡的場景中進食，都會影響我們對食物的評價，同時這些記憶可能會終生伴隨著我們。

(王傳生／摘自《今晚報》2022年6月20日，圖／劉宏)

本文作者:岑嵘

(本文摘自《讀者雜誌09月號》)