科技業是不少人嚮往的職場工作，給人的印象多半是薪水高、福利好，一名網友透露自己在科技業工作，每個月薪水7萬，年薪140~160萬左右，他近日在交友軟體認識一個女生，談及在科技業工作，對方竟劈頭就問「是在台積電嗎？」而且還嫌他的年薪偏少，讓他無奈表示「以前女生都會崇拜年薪百萬的男生，現在年薪沒有200萬可能女生都看不上了。」貼文一出引發其他網友熱烈討論。

原PO在PTT發文指出，他在科技業工作月薪7萬元，年薪140萬~160萬元，在交友軟體認識一個女生，對方詢問他年薪得知大約150萬元後，竟回說「那感覺偏少欸」，並透露有認識的朋友在台積電、聯發科工作，第一年年薪就有200萬元，做幾年就3、4百萬元了。

原PO感嘆，去年科技業景氣好，新人起薪就200萬了，自己年薪150萬說在科技業工作講出來真的會被笑。他更無奈說現在物價房價飆漲，一年150萬想買房，如果沒家人資助，大概只能在桃園買一間兩房一廳小房子，但這種物件生小孩的話空間根本不夠用。

其他網友則表示「近幾年科技業起飛，的確蠻多自身條件普通的女生，認為男方薪水破百萬是基本門檻」、「年收150萬薪資水平在台灣已經前段班了，直接跳過她就好」、「一開口問薪水超沒禮貌，你還回答她」、「明年就沒200萬了啦，是疫情創造需求的」；也有網友說「科技業門檻是300萬，沒有的請自稱傳產」、「我技術員年薪都破200萬了，你才150萬太少，加油」。

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