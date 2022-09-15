年底的九合一大選倒數不到三個月，尤其「六都」是政黨兵家必爭之地。但多數人卻認為今年選舉氣氛偏淡，甚至不少選民更對當地參選人感到陌生，惟最近一份最新的民調指出，雖然選舉氣氛偏淡，但民眾對於「返鄉投票」的熱情依然不減，有34.4％的民眾認為，選戰沒火花「不太會」影響意願，但也有16.0％的民眾認為「一定會」影響到返鄉投票的意願，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》14日起進行網路民調，針對台北市長參選人創史上最多，台灣民眾對這件事情的看法，截至14日晚間11時，已有約4000人參與投票。對於「你贊同今年選情是有史以來最冷清的一次嗎？」的結果顯示，有23.5％的民眾認為「非常贊同」、有27.6％的民眾認為「還算贊同」、有19.0％的民眾認為「不太贊同」、有16.1％的民眾認為「完全不贊同」、有13.8％的民眾則覺得「不知道／沒意見」。

該民調也調查了「選戰缺乏火花，會影響你返鄉投票意願嗎？」而從結果中可以看到，有16.0％的民眾認為「一定會」、有18.3％的民眾認為「可能會」、有34.4％的民眾認為「不太會」、有19.3％的民眾認為「一定不會」、有12.0％的民眾則覺得「不知道／沒意見」。