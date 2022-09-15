二創新高度！民進黨台北市長候選人陳時中話題不斷，日前曾因公廁免治馬桶政見影片「偷窺」畫面挨轟，遭網友二次創作迷因哏圖還一度揚言報警提告。沒想到年輕人創意無極限，國民黨台北市議員侯選人柳采葳貼出一張截圖，竟有政大學生將阿中頭像貼在圖書館男廁側壁上方，引發網友爆笑瘋傳，柳采葳也笑稱阿中「芭比Q了」，被民進黨最自豪的年輕人當笑話看待。

柳采葳14日晚間在臉書發文轉貼她最新看到的迷因哏圖，寫道：「什麼時候知道一個候選人芭比Q了呢？那就是被人當笑話看的時候喔！看來原本民進黨最自豪的年輕人支持度慘了。（圖片來源：朋友截圖）」

只見截圖中「NCCU政大學生交流板」上，驚現一張陳時中頭像出現在男廁側壁木板上方的照片，發文者寫道「哪個北七貼的害我挫在褲子上(笑)」，並註明地點為總圖四樓男廁。

發文者表示，撇除選舉、性騷擾等問題不談，這個裝置藝術達到從線上到線下，從虛擬到現實的新高度，堪稱迷因界表率（更新：它已經被我撕掉了，希望創作者別介意）。柳采葳粉專的網友則爆笑留言表示：「嚇死」、「這叫二創+2D真人秀」、「笑死」。