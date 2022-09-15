論文泥巴戰迴力鏢來了！國民黨新竹市長候選人林耕仁日前遭民進黨立院黨團指控，他陽明交大及中華大學的碩士學位論文均涉嫌抄襲。中華大學14日指出，學校接獲檢舉後，使用2種電腦比對系統進行相似度比對，結果認定林耕仁的論文符合現有規範。PTT鄉民嗨喊：「反觀小智」、「塔綠班又翻車了」、「這樣是讓小智再度被認證耶」，酸爆遭台大、中華大學碩士論文審定雙殺的新竹市前市長林智堅。

中華大學14日表示，有關林耕仁碩士論文遭檢舉涉嫌抄襲一案，本校於上周接獲具名檢舉後，經使用2種電腦比對系統進行相似度比對，比對結果皆符合本校碩士論文現有規範。

PTT鄉民嗨喊：「笑死，綠色浮木又沒了」、「反觀某個綠營人」、「小智表示：」、「綠色，是複製貼上的顏色」、「反觀小智」、「中華一定是國民黨開的」、「中華大學董事長不是李妍慧嗎」、「董事長辭職之後整個倒戈了？」、「側翼：黨校不意外」、「果然塔綠班出征，讓人笑到往生」、「塔綠班又又又又翻車了」、「ㄟ某黨現在到底垮掉幾個戰線了」、「dpp是不是一堆沒寫過論文的在亂打？」

還有人虧，「反觀全黨挺的小智」、「論文一直在新聞吵，小智你感覺如何」、「讓人想起智堅，科科」、「路燈學校+1」、「打泥巴戰，就是把你抹成跟我一樣髒啊」、「塔綠班這樣很笨吧，一直亂打一直反觀，每出一個沒問題的就反觀小智一次」、「這樣是讓小智再度被認證耶」、「小智：我躲著也中槍」、「沒有現職的傑出校友，嘻嘻」、「反觀某個被雙殺的」、「民進黨整個風向大亂，幹太多蠢事」、「覺青開始難過」。