台灣夜市文化一直是銅板美食的代表，但隨著物價不斷上漲，也不再只是銅板就能打發。一名網友就指出，日前久違的逛了一下夜市，發現價格狂漲，就連霜淇淋一隻竟然都要50元，忍不住抱怨「以後誰還想逛夜市啊」，引發熱議。

男網友在PTT八卦版PO文「夜市小吃也漲太凶了吧，不想再逛了」，表示受到疫情影響，半年沒逛夜市，近日去轉了一圈，發現原本就已經不便宜的飲食，現在變得更貴。

原PO舉例，茶類從20元變30元，霜淇淋變50元，魷魚一隻甚至要120元，抱怨這種價格吃路邊攤就好，何必特地去夜市，沒花個2、300元還出不來。

文章曝光引發熱烈討論，不少鄉民也附和，更有人表示地瓜球、鹹水雞、大腸包小腸買一買就500元了：「現在去夜市吃東西都要200，台灣東西便宜早就是歷史了」、「現在價格，我不如去百貨美食街吃飯，還更划算」、「店面比夜市還便宜已經是常態」、「上次逛夜市，烤玉米一隻150，蚵仔煎80」、「我這邊炸魷魚140，壽司買200上下，去一次噴300多QQ」、「以前是便宜小確幸，現在又貴又不衛生」、「懷念以前鐵板麵雙拼只要100元的時代，現在160起跳」、「二十年經濟最好你敢嘴」、「夜市優勢都沒了，遲早消失」；也有人感嘆「去夜市就是享受人擠人，邊走邊吃的感覺，省錢已經不能去夜市了」。