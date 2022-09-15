台南知名小吃阿堂鹹粥近日因漲價、漏開發票等風波，成為熱門話題，支持者也與網友論戰多日。近日就有一名男網友，自己實地買食材回家煮海鮮粥，成本就花了460元，力挺阿堂鹹粥漲價，引發千人參戰。

男網友在臉書《爆廢公社公開版》PO文「近來台南某鹹粥的新聞蠻熱鬧的」，他開頭就表示，會認為貴的人，可能都沒自己去市場採買。原PO自己煮了一碗海鮮粥，並列出使用的食材價格，包括魚肚一片85元，蝦子6隻60元，蚵仔12顆70元，花枝1/4要80元，土魠魚半份125，蟹腳2隻40元，加起來就要460元。

一名網友自煮海鮮粥，稱成本就要460，力挺阿堂鹹粥漲價合理，引發兩派論戰。(圖／爆廢公社公開版)

原PO說，開店的人工、店租、其他料理開支與發票，雖然店家批發價成本一定比較低，但依阿堂鹹粥的用料一碗260元很合理，如果真的覺得貴，可以選擇不要吃，自己煮反而更貴，文末更酸「不然就吃白飯泡水加鹽巴與味精，20元就能搞定」。

文章曝光引發近千人論戰，一派網友力挺原PO：「虱目魚今年真的漲很兇，進貨一次漲一次」、「就是標準吃米不知米價啊」、「真的，自己煮嫌麻煩，吃別人煮又嫌東嫌西」、「沒開店的永遠不知道開店的辛苦」；但也有許多人開酸：「你這種算法，全台灣的店都倒光了」、「邏輯鬼才，那旁邊的鹹粥店130賣辛酸的？」、「批發冷凍的海鮮價格，至少比新鮮便宜一半以上」、「先去看看其他店賣多少好嗎」、「學甲，七股有幾位店家也是料多實在，以260的價位能點2~3樣加小菜」、「店家不會一次把所有料都加下去好嗎」、「阿堂鹹粥的料有你這些食材嗎？沒有的話你在說幾點的」、「帶風向真勤勞」、「零售價跟大量進貨是要比個槌子」。