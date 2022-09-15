陳德森和成龍合作《特務迷城》（上圖），陳德森和陳可辛合作《十月圍城》。陳德森提供

陳德森執導過許多知名電影。陳德森提供

陳德森（左）曾在導演劉偉強的《無間道》電影中客串演出，顯見2人交情。陳德森提供

陳德森（右起）讚賞劉德華（左），中為黃日華。陳德森提供

陳德森在新書《把悲傷留給電影》分享許多人生故事。陳德森提供

64歲香港金像獎導演陳德森最近推出首部自傳新書《把悲傷留給電影》，揭露他18歲從成龍助理，一步步邁向電影導演的歷程，甚至大爆成龍曾恨他20年的原因，和許多大牌明星合作過的他，也直言劉德華是男演員裡最勤奮的一個。

陳德森14日在導演伍宗德安排下接受台媒視訊訪問，2人有30多年的交情，當年伍宗德第一次自製電視劇《上錯天堂》，找陳德森當導演，主要演員集結了港星董瑋以及沈雁、羅吉鎮，但因拍攝超時又超支，三家電視台沒人買，最後母帶還因碰上納莉颱風全泡湯毀掉。

伍宗德現在回想此事已能釋懷，不過當年慘賠150萬，可是受到巨大損失。伍宗德說，當年他帶著醉意告訴陳德森要換導演、由他接手，陳德森哭慘了，他昨笑說：「當時我的心可是在淌血。」重情重義的2人成為知心好友，伍宗德笑稱：「陳德森說他把2個第一次都給我，第一次當導演、第一次出書。」

陳德森與台灣頗有淵源，曾以香港僑生身分念建國中學，就連初戀也在台灣，情同妹妹的好友輕生對他造成很大衝擊，他當時天天哼唱陳昇的《把悲傷留給自己》，新書書名《把悲傷留給電影》也延伸這個概念，但他的心態已和當年不同。

陳德森曾執導過《晚九朝五》、《神偷諜影》、《特務迷城》、《十月圍城》、《一個人的武林》等電影，其實他的導演之路十分坎坷。時間拉回到18歲那年，他先是成為成龍的第一個助理，當年跟著「大哥」吃香喝辣，他穿白球鞋還有人會幫他擦鞋，可說「一人之下、萬人之上」。

後來陳德森開口辭職想執導電影，沒想到惹火成龍，曾在公開場合碰面，成龍對他擺臭臉，2人長達20年不聯絡，直到後來因合作《特務迷城》才破冰，當時2人幾杯黃湯下肚，陳德森把話說開。

他後來從成龍身邊朋友得知，原來成龍認為「開公司30年，只有他開除人，沒有人跟他辭職」，陳德森當年主動辭職想去當導演，成龍因此才生他的氣，心結化解後，成龍仍展現大哥風範，這次還替他寫了推薦序。

陳德森的人生經歷大起大落，拍攝《十月圍城》時一波三折，除了主角難尋，拍攝時還碰到SARS停工，唯一投資人輕生，資金被凍結，劇組解散後，陳德森的母親還在澳洲中風做大手術，他為此得了重度憂鬱症，之後與陳可辛二拍《十月圍城》又因故延期，引發憂鬱症發作，逃離片場在家自我封閉。

他後來找劉德華拍電影《童夢奇緣》，這部片講的是陳德森跟父親的故事，劉德華當時因為也對自己的父親有內疚，所以很想接演，當預算一直往下壓，劉德華甚至掏腰包資助電影拍攝完成。最讓陳德森意外的是，這部電影幫助了憂鬱症患者，讓他發現「原來電影真能幫助人」，讓他決心幫助更多需要幫助的人。

陳德森失婚過，他自嘲現在還是個孤獨老人，他在書中幽默祝大家「已婚的白頭到老，未婚的考慮清楚」，並透露有信仰後，現在凡事看得開，知道萬般帶不走，他的房子已打算捐給老人中心，目前也積極推動關懷老人的慈善事業，為了新書，他預計下個月底來台，同時準備籌備新電影的拍攝。

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