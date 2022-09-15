幹嘛盜圖啦！民進黨台北市長候選人陳時中話題不斷，除公廁「偷窺」畫面、擋慈濟捐疫苗等爭議外，近日又爆出滷肉飯美食照片盜圖風波。不少人黑人問號覺得，明明現場有去吃為何還要盜圖？中廣董事長趙少康及國民黨台北市議員鍾沛君就各自分享自己的美食動態，並強調都是自己實地拍攝的美食照片，「絕不盜圖！」

趙少康14日在臉書分享他的「絕不盜圖的餐桌筆記」表示，最近「蝦料理」成為熱門話題（指立委王定宇也發生泰國蝦盜圖被抓包），就和大家分享一盤自己曾經吃過的鹽酥蝦，據他形容：那滋味真是讓人拍案叫絕，口齒留香，寫到這忍不住又懷念起這滋味了，過陣子還要再去光顧一次。

「美食就該親自拍、親自品嚐，才有趣味。」趙少康強調，他的餐桌筆記寫了很多年，一向是親自去消費、去品嚐後，從餐廳氛圍、在店內的互動直到餐點上桌，再一道一道拍照點評，把美食當成一種趣味與歡樂，並放上臉書和大家分享。甚至因為內容真誠，最近還有出版社和他接洽，希望能把餐桌筆記出書，變成一本美食圖鑑，大家也可以期待一下。

鍾沛君則在阿中盜圖風波爆發的當天13日就發文，PO出她跟國民黨台北市長候選人蔣萬安一起吃永和豆漿的畫面，只見蔣萬安吃到興奮地豎起大拇指比讚，她寫道：「一看蔣萬安就知道多美味，跑在地行程吃小吃，就該自己吃、自己拍啊！（我是不之過早）」畫面中她將蛋餅、小籠包親自拍得略顯模糊但絕對真實，令人看了能感受到自己吃、自己拍的樂趣所在，同時也揶揄了一下自己吃卻懶得自己拍的陳時中團隊。