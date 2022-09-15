俄軍在烏克蘭東部戰場潰敗，絕大多數的分析都認為戰場情勢已經大幅扭轉，接下來就是在南方的赫爾松（Kherson）的決戰。分析人士認為，原先駐守的俄軍與從東部哈爾科夫（Kharkiv）與伊久姆（Izyum）撤退的俄軍總數約有15萬，對陣的烏克蘭於尼古拉耶夫（Mykolaiv）守軍及東部南下烏軍，一東一西2個方向總數將在20萬以上，尤其是其中已有大批從北約受訓完成後加入的部隊，將掀起一場本世紀以來最大規模的地面戰。而此時傳出一個重大變數：南部俄軍可能以放下武器為條件自行與烏軍進行談判。

從開戰至今，普丁從未到前線視察過，而澤倫斯基親赴前線為將士打氣已有多次。（圖／推特@igorsushko）

據德國媒體指出，除法國總統馬克宏之外，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）14日也與普丁通了90分鐘的電話，內容是勸普丁結束戰爭並啟動談判。蕭茲還說，如果普丁不結束戰爭退出烏克蘭，德國即將援助大批的坦克車，而且會有更多歐洲國家也會提供更多武器給烏克蘭。與此同時，美國也發給俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）簽證，讓他前往紐約參加聯合國大會，同時會與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會談烏克蘭問題。而此刻普丁則準備赴烏茲別克的撒馬爾罕（Samarkand）參加上海合作組織峰會，將與中共國家主席習近平進行眾所關注的會談。

德國總理蕭茲與普丁通了90分鐘的電話，勸普丁結束戰爭並啟動談判，否則德國的坦克與其他國家的重武器將陸續援助烏克蘭。（圖／推特@Bundeskanzler）

在幾天之前烏軍如風捲殘雲追擊敗逃的俄軍後，各方專家都認為俄軍接下來的情勢岌岌可危，烏軍已對頓涅茲克展開包圍，俄軍犧牲大量部隊打了近3個月才佔領的馬里烏波爾（Mariupol）只有部份維持秩序的部隊。據當地居民表示，已經能聽到城外愈來愈近的砲擊聲。

在俄軍佔領的馬里烏波爾被炸毀的劇院前，俄羅斯的音樂家自發性地舉行了一場音樂會，悼念因這次戰爭死亡的無辜生命。（圖／推特@TetyanaFilevska）

電報（Telegram）有關俄烏戰爭的網路社群軍事博主引述消息稱，在接下來的赫爾松與克里米亞決戰，烏克蘭預計能投入超過25萬戰鬥部隊，而俄羅斯在赫爾松與克里米亞佔領的精銳部隊達10萬以上，若加上從東部撤退的俄軍，總數會超過15萬偶上。不久前俄軍新徵召的士兵人數不明，但外傳徵召效果不佳，而且這些也無法立即上戰場。

美國政府透過媒體放話說，今年4月開始北約對烏克蘭飛行員的培訓已經完成，F-16戰機、A-10雷霆2式對地攻擊機隨時可以進入烏克蘭戰場。媒體也引述專家的說法稱，如果俄軍使用生化武器或戰術核武，西方國家將解除烏克蘭不得使用他們援助的武器進攻俄羅斯本土的禁令。

二戰時期盟軍首批攻進柏林佔領德國國會大廈的蘇軍105師，士兵在屋頂舉起蘇軍旗幟，當時一張粗糙的照片成為知名的歷史鏡頭，105師也闖出名號成為蘇軍王牌師。（圖／Wikipedia)

目前烏軍持續向南推進，俄軍一路丟盔棄甲撤退得極為狼狽。目前加入烏軍第一特種旅的烏克蘭政治學家貝雷佐維茨（Taras Berezovets）說，當年蘇聯軍隊中首批攻佔納粹德國的國會大廈的蘇軍105師王牌軍，後來成為俄軍伊底薩（Idritsa） 師庫圖佐夫（Kutuzov）作戰序列第150空降師，他們也參與了這次對烏克蘭戰爭。貝雷佐維茨在接受電視訪問時說，該部隊已經倉皇逃離，那面曾經飄揚在柏林國會大廈上極具代表性的軍旗也沒帶走，「除了代表部隊傳統並記載其功績的軍旗遺落，俄軍陣地也散落一地的武器、火箭筒、彈藥，還有拖鞋、牙膏、髮膠等衛生用品，甚至有條紋背心！」這對俄軍來說，「連軍旗都不要了，是很丟臉的行為。」

With the flag of the Russian 150th Idritska division. Trophy of the 1st Special Forced Brigade at Balakliya near Kharkiv. pic.twitter.com/6epN5YTMxG — Taras Berezovets (@TarasBerezovets) September 7, 2022

So sweet! Izyum. Destroyed Russian special forces armored personnel vehicle Tiger and Ukrainian cat that licks itself in the cabin. pic.twitter.com/HcJHszEEgT — Taras Berezovets (@TarasBerezovets) September 13, 2022

俄軍在哈爾科夫與伊久姆的潰敗令外界極為吃驚，但對俄軍最糟的狀況可能還沒到來。烏克蘭南部作戰司令部女發言人古門紐克（Natalya Gumenyuk）在電視上回答媒體說，烏軍反攻不僅奪回領土，對俄軍心理也有影響，「部份敵方部隊正在尋找機會與我們的部隊取得聯繫，以便在有關人道主義的國際法的架構下，主動放下武器與我們進行談判」。因情勢發展過於快速，這些俄軍目前被困在第聶伯河岸和烏軍之間。

烏克蘭南部作戰司令部女發言人古門紐克在電視上回答媒體說，部份俄軍正在尋找機會與烏軍取得聯繫，願意主動放下武器與烏軍進行談判。（圖／推特@Helpful_Hand_SA）

俄羅斯雖然表示願意談判，但是烏方是否願意給予俄方喘息的機會？看來是不太樂觀。何況歐洲國家大幅增加了援助烏克蘭的重型武器，而俄方正在缺彈藥與缺後勤補給的窘境下準備過冬。戰爭雖然不會馬上結束，但戰爭結果已很明確。普丁與俄羅斯要如何面對主動開戰卻落敗的羞辱？有些研究歷史的人曾歸納出俄羅斯歷史的定律：1856年克里米亞戰爭戰敗，導致俄羅斯1861年廢除農奴制並進行軍事改革；1905年打輸日俄戰爭導致國內發生持續2年的革命；1917年一次大戰失利，導致2月革命；1989年打輸阿富汗戰爭，2年後蘇聯解體。看來俄羅斯人或許比較能容忍暴君，卻不太能容忍敗戰的領導人，而且敗戰後國家都會有重大變化。這次核武大國再次戰敗會有何結果，全世界都將拭目以待。