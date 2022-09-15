世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球大流行有望結束，新增通報病例已大幅減少，促請全世界把握機會終止疫情。

法新社報導，COVID-19自2019年底經確認以來，迄今造成全球逾6億人感染、600多萬人死亡，世衛最新流行病學數據顯示，在8月29日至9月4日當週，COVID-19通報病例比前一週大幅減少了12%。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在視訊記者會上指出，COVID-19新增通報病例已降至2020年3月以來最低水平。

譚德塞告訴記者：「我們在終止這場疫情方面，處於最佳情況。我們還未結束疫情，但終止疫情的時刻已近在眼前。」

但他也強調，全世界需要「把握這次機會」加緊努力。他指稱：「如果我們現在沒有把握機會，我們恐面臨更多變異株、更多死亡、更多破壞及更多不確定性。」（譯者：陳正健）1110915