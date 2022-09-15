炎亞綸日前拍攝新歌MV，逼近全裸出演。（索尼音樂提供）

炎亞綸近期主演台灣首部邪教犯罪影集《我願意》，除了參與演出，更和金曲音樂製作人陳珊妮聯手打造片尾曲〈Everything is wrong〉，陳珊妮不僅為這首歌的詞曲創作人、製作人，更擔任MV導演一職，而炎亞綸與陳珊妮交情好，也曾合作多次，但這是兩人首次一起合作MV，劇情描繪當人生失去所愛，被自身情緒捆綁在內心孤獨空間裡的窒息感，導演以獨特的拍攝視角呈現出歌曲含意，其中大量出現特寫肌膚的畫面。

在拍攝時，炎亞綸僅著一條小短褲被關在小房子裡，逼近全裸尺度出演讓他感到很不自在，所以他在現場索性把隱形眼鏡拔掉，當作什麼都沒有看到的樣子，不過成品出來後也讓他相當滿意。

他這回以接近全裸的狀態出現在畫面中，甚至有許多特寫肌膚的鏡頭，事實上正式拍攝前，他並沒有先和導演對過內容，雖然當天工作人員一直告訴他會露很多肌膚，但他都不太當一回事，以為大家在和他開玩笑，沒想到開拍之後才知道是真的。

他分享，當天因為脫光感到些許不自在，還要演繹許多內心煎熬和不安的感覺，更是難上加難，於是他把隱形眼鏡拔掉來克服不自在，但平時他不戴隱形眼鏡，心裡上就會不安，於是在拍攝時他放大心中的不安，順利完成落淚鏡頭。