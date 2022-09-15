不到「Dia 藝術基金會」 ，不會相信私人基金會有這樣的收藏眼光與收藏實力。

9月12日一趟哈德遜（Hudson River）沿線的Beacon小鎮， 找到「Dia 藝術基金會」，眼界大開，嘆服不已。

除了展覽空間特別挑高的天花板，寛敞通透，玻璃以木框毛玻璃為主，但每扇玻璃窗都有2-3個窗戶玻璃是透明的，讓光線自然而然滲透進來，光照在作品上，閃閃發光，就算是極簡作品，光影還是讓作品璀燦多彩，深刻動人。

這是「Dia藝術基金會」有好的設計，好的管理，對作品又有恰得其分的呈現，讓觀賞的人，處在愉悅與感動之間，令人印象深刻。

「Dia藝術基金會」其實是由3個臭皮匠，於1974年，在紐約合力組成。他們分別見菲律普.德.梅尼爾（Philippe de Menil）、海納.弗里德里希（Heiner Friedrich），以及海倫.溫克勒（Helen Winkler）。

至於為什麼他們選擇的名字「Dia」，原來是希臘語中的「through」，是「通過」的意思。意思是通過該基金會的平台，作為藝術家與普羅大眾的橋樑，藝術家因為該基金會的購藏，有實質收入，又有精神鼓勵，在伯樂千里馬之間，形成信任關係，讓藝術創作之路，可長可久。

因為「Dia藝術基金會」的收藏、研究、展覽、推廣，尤其帶著「credit」的加持，民眾在欣賞之餘，也是教育、學習、參與體驗的機會，基於對基金會信任，對他們推介的人選也更能接受，因而形成心悅誠服、友善積極、惺惺相惜的良好互動，成為藝術界的難能可貴特色與結構、生態鍊關係。

當「Dia藝術基金會 」落腳在Beacon之後，為Beacon小鎮，帶來了前所未有的生機，自該基金會成立以來，已經讓Beacon小鎮，成為了世界聞名的極簡藝術、觀念藝術和大地藝術的大本營，這是何等的榮光。

在這世界上，有錢的人很多，自詡是藝術收藏家的人，更不在少數，但能夠這般透視藝術，把一堆碎玻璃、一牆素白畫白，或幾條燈管、生銹鐵板，都接受它是藝術品，意味著，當代觀念與信仰堅定，能夠理解、並支持藝術家彷佛什麼都沒做，或做的不多的創作結果都叫藝術作品。這是集眼力、腦力、胸襟的展現。

其次，當代藝術，大才是美，多才是能量，當你參觀「Dia 藝術基金會」時發現，人家一位藝術家就收了一個展間，甚至一整個樓層，那怕作品形態相近，但該基金會更要呈現它的氣勢，複數作品的感覺與能量，完全不同。例如該基金會二樓展場，呈現布爾喬亞Louise Bourgeois的專展，足足一整層樓，從超級大蜘蛛的壓箱寶外，垂鈎的、平台上擺的、地面舖的，通通都是。

里查・塞拉（Richard Serra，1939-）不過是一座座生銹大鐵筒狀的巨型量體作品，觀眾還可以走進內圈感受一下藝術家到底在玩什麼，想傳達些什麼，結果一個完整大展間呈現4套巨幅作品，通道又有座略帶扭曲歪斜的作品迪亚比肯地下一层展出的理查德・塞拉作品《扭曲的橢圓》，那樣的重量、體積，究竟如何佈展，令人好奇。

葛哈・李希特 （Gerhard Richter, 2932-）2003年創作的6幅灰色鏡面作品，一字排開，非常壯觀。丹・弗拉文（Dan Flavin，1933-1996）的燈管裝置，也是綿延好幾個展間，乍看之下，除了光線的色彩不同外，幾乎是大同小易。

出生於愛知縣刈谷市的日本觀念藝術家 （On Kawara，1933-2014），他一生沈默寡言，主要作品是《日期繪畫》系列等。在「Dia 藝術基金會」的陳列，就是3面牆，除了刻印的日期不同，還有深藍色與墨黑差別，但在那整齊劃一的展牆上，力量特別明顯。

佛瑞德・桑德巴克（ Fred Sandback，1943-2003）以纖細的線條創作，需要特別去注意他的作品，才能被凸顯。安迪荷爾（Andy Warhol，1978–79 ）整面牆的作品。的延續性作品，都以畫幅的偉大稱著，大畫大知名度，總是特別受歡迎。

這是何等的修養，可以讓這麼多極簡、觀念以及大地藝術，堂而皇之，佔據整個展覽空間，讓參觀民眾嘖嘖稱奇，驚嘆連連。

打開「Dia 藝術基金會」的藝術家名單，大部分已經過世，市場行情早已飆升，許多都是天價，如果不是該基金會特殊眼力、膽識過人，又不和市場隨波逐流，還有市場漲升時，還可以靠著堅定信念，長抱到底，才能在成立48年後的今天，回頭檢視時，證明都還是一手好牌，才叫人佩服再三。

看的好展覽、好作品、好佈展團隊，在分享之餘，衷心企盼台灣民間收藏家，也有這樣的膽識、腦力與胸襟，把當代藝術真正鞭僻入裡，才配稱自己是收藏家。

作者為典藏雜誌社社長

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