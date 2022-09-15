慈濟自爆買BNT疫苗遭勸阻「內幕」，引發資深媒體人周玉蔻不滿，槓上慈濟基金會，更批慈濟是「不是中共同路人，是中共自己人啦」。對此，前民進黨立委沈富雄認為，周玉蔻12日的表現，讓人瞠目結舌；多看一下這種言論，真的會「起乩」，敢這樣罵證嚴法師，全世界找不到第二個。

針對周玉蔻批慈濟，沈富雄13日在政論節目《少康戰情室》中酸說，晚上他會看綠台的節目，主要是看他們怎麼羞辱別人。周玉蔻12日的表現，讓人瞠目結舌，不知如何應付，雖然看了以後，還是照樣睡覺，但卻能讓神經通路通通接起來，有預防失智功能；不過，多看一下這種言論，真的會「起乩」，敢罵證嚴法師到這種程度的，全世界找不到第二個。

另外，針對台北市長選情，沈富雄認為，民進黨台北市長參選人陳時中，民進黨現在全心全意栽培，所有的東西都賭在他身上。因此，陳時中絕對不是姚文智，若勉強是姚文智的話，也是「加強版的姚文智」。他甚至認為，民進黨沒有放棄陳時中的道理，進而去栽培黃珊珊。

沈富雄並強調，投黃珊珊的偏綠票，陳時中陣營要再拿回來，是非常不可能的事，因為這些人就是對民進黨失望了。