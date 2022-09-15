慈濟基金會執行長顏博文日前透露去年慈濟採購BNT疫苗時遭勸阻、刁難，引發資深媒體人周玉蔻不滿，連日抹紅慈濟是「中共自己人」，砲打證嚴法師，指慈濟會員自甘為「下人」，引發各界議論，新黨表示，因新黨黨員有不少是慈濟會員，不甘受辱，今天上午11時將前往台北地檢署控告周女公然侮辱、加重誹謗罪。

慈濟慈善基金會執行長顏博文10日接受媒體專訪，提到去年許多工商大老想買疫苗，都被政府勸阻無果，也勸他也不要浪費力氣，讓時任衛福部長的陳時中成為箭靶，雖然慈濟基金會發聲明，指媒體報導內容並非爆料，強調證嚴法師對疫苗的採購是本著慈悲為懷的心，好事要共同成就，但仍引發部分綠營人士不滿。

周玉蔻12日起在臉書發文，批慈濟編造假故事攻擊陳時中，還砲打證嚴法師，指她們小圈圈自甘為下人，去稱呼證嚴法師為上人，但一般社會大眾為什麼也要儍儍的被牽著鼻子？周女說法引發各界議論。

新黨發出採訪通知，指周玉蔻抹紅慈濟是「中共自己人」，還罵慈濟會員自甘為「下人」，由於新黨內也有許多人是慈濟會員，為了替慈濟與全體會員討公道，將於15日上午11時，前往台北地檢署對周玉蔻提出公然侮辱和誹謗的告訴。