年底九合一大選即將到來，無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前宣布，內政部前部長李鴻源出任競選團隊市政總顧問，由於李為國民黨籍，引發外界棄保聯想。外界則紛紛點名前高雄市副市長李四川幫忙國民黨台北市長參選人蔣萬安。對此，李四川也透露，自己的首份工作就是在台北市政府，除了提供市政淺見給蔣參考外，更期待優秀的台北市民幫老東家找一個好老闆。此話一出引發不少網友討論，其中蔣萬安也現身留言。

李四川在臉書談到，這幾天因李鴻源擔任黃珊珊的政策總顧問，關心台北市選情的好友們要他一定要幫忙蔣萬安，給年輕人一個機會。他認為，其實每個人都是無知的，只是無知的領域不同而已，市長候選人也是一樣，所以只要有人提出對台北市好的政策，都是蔣萬安的市政顧問，包括他的對手在內。

李四川透露，自己的第一個工作就在台北市政府，從基層公務員做起，整整待了25年，占了38年公務生涯的大部分，25年期間歷經許許多多的建設，每個建設現在都提供大台北市民在使用。他說，除了提供市政淺見給蔣萬安參考外，更期待優秀的台北市民幫老東家找一個好老闆，也幫自己找一位好市長，好好建設台北市成為國際化的現代城市。

李四川的最新發文曝光後，引發1.4萬名網友按讚，其中蔣萬安也現身留言說「川伯是我們敬佩、敬愛的市政建設者，我要好好向您學習！」資深媒體人黃暐瀚留言，「川哥，平安」，還有台北市議員王欣儀亦留言表示，「市政問題千頭萬緒，沒有人凡事專業、樣樣都懂！廣納賢才、採納雅言、虛心學習、領導統御，才能全面帶領城市進步！蔣萬安的認真與努力，我們都看在眼裡」。