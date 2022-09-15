年底台北市長選戰引發各界關注。一份最新民調顯示，在看好度方面，國民黨候選人蔣萬安以38.9%奪冠，遠勝無黨籍候選人黃珊珊的21.8%、民進黨候選人陳時中的14.3%。陳的民調比他2天前的14.6%還要低，再度刷新個人民調最低紀錄，若此調查與在地民意相符，陳選情恐怕堪憂。

《Yahoo奇摩》自7日起針對台北市長進行網路民調，截至今日（15）早上7時30分，已有超過4萬3900人參與投票。在「你看好誰當選台北市長？」這題，蔣萬安以38.9%坐上冠軍寶座，黃珊珊21.8%居次，陳時中則以14.3%列第三；其他依序為不知道／沒意見18.2%、台灣維新黨蘇煥智2.3%、無黨籍王文娟1.5%、無黨籍施奉先1.0%、無黨籍童文薰0.5%、台灣動物保護黨張家豪0.5%、無黨籍唐新民0.4%、台澎黨黃聖峰0.2%、無黨籍鄭匡宇0.2%、無黨籍謝立康0.2%。

針對「台北市長參選人高達12位，你認為會對選情產生影響嗎？」認為不太會的民眾有41.4%、一定會17.0%、一定不會15.3%、可能會14.8%、不知道／沒意見11.5%。

至於「你重視參選人哪些面向？（複選）」前五名則依序是：政見內容54.7%、施政魄力54.1%、參選理念43.2%、競選團隊15.7%、學經歷14.7%。