日本防衛大臣濱田靖一今天凌晨（華府時間14日）在華府與美國國防部長奧斯汀會談，兩人再度確認台灣海峽和平穩定的重要性，也都希望海峽兩岸問題和平解決。

日本防衛省發布新聞稿表示，濱田靖一於華府時間14日11時10分在美國國防部與奧斯汀（Lloyd Austin）會談約95分鐘，這是濱田就任防長以來首度與奧斯汀面對面會談。

兩人在會談中就美日同盟周邊嚴峻的安全保障環境廣泛交換意見。兩人對於8月上旬中國發射的飛彈落至日本的專屬經濟區（EEZ）一事，都認為這是攸關日本安全保障及人民安全的重要問題，予以強烈譴責。

兩人也再度確認台灣海峽和平穩定的重要性，同時希望兩岸問題和平解決。兩人都認為不容許在印度太平洋地區以武力片面改變現狀的作法，因此都認為美日應合作無間。

有關俄羅斯侵略烏克蘭一事，兩人都認為這是動搖國際秩序基礎的暴行，美日將持續合作支援烏克蘭。

此外，有關北韓開發核武、飛彈的問題，兩人都表示歡迎美日韓8月在夏威夷外海舉行飛彈預警及彈道飛彈偵蒐、追蹤的「太平洋龍」（Pacific Dragon）聯合演習，並且認為為了能迅速因應北韓的挑釁行為，美日、美日韓將更密切合作。

兩人也同意，為了維持並加強自由開放的印度太平洋區域，有必要與區域內外的夥伴國加強合作

有關美日國防合作，濱田表明將徹底加強日本的國防力的決心，表示日本將制訂新的國家安全保障戰略，研議包含「反擊能力」在內的各種選項。他還說，正努力處理國防預算增加相當金額一事。

對此，奧斯汀表示強力支持日本這項努力。兩人都同意，美日的戰略方向是一致的，為了加強美日同盟，有必要更密切合作。奧斯汀重申，對於日本，美國包含核武在內的擴大震懾力的承諾不動搖。

濱田和奧斯汀都同意加強情蒐、監視、偵察（ISR）的能力，對於美日同盟的震懾力及應對力的加強是很重要的。兩人都對於美國空軍MQ-9無人機暫時部署於日本海上自衛隊鹿屋航空基地一事表示歡迎。濱田說，這有助於自衛隊用無人機深化ISR活動的能力。

兩人也同意，美日取得包含MQ-9無人機在內的國防裝備的資訊將共同分析。有關對抗極音速飛彈技術的研發，美日將開始討論共同研究一事。