2021年第30屆世界盃(U18)青棒錦標賽，中華青棒隊今(14)日進行預賽最後一場對手巴拿馬隊，由於比賽結果已經無關晉級，中華隊輪番讓球員上場調整狀況，雖然先發投手林佳緯只投0.1局失4分退場，不過後續牛棚穩定下來，加上打線以火力相挺，第三棒劉俊緯與孫易磊合力貢獻7分打點，幫助中華隊以10：6擊敗巴拿馬隊，幫助中華隊拿下五連勝，下一場對手預定為美國隊，將由陽念希掛帥先發。

周宗智總教練今天賽後表示：「今天林佳緯沒有投完應該吃完的局數，讓後面的王彥恩跟舒致浩都各多丟一局，這比較不應該，不過今天打線還是發揮得還不錯，中心打線都有把握機會，才能夠逆轉比分，這五場比賽能夠全勝，主要還是因為投手的穩定發揮。」

「扣除今天這場，每場的先發投手都有把責任局數丟完，加上打線的串聯以及很快就能突破對方的投手讓分數進帳也給予投手跟教練團安定感也讓調度的空間更大，讓每位選手都能有機會上場調整，今天也很高興看到黃勇傳打出安打，相信會讓他提升自信心，這樣超級循環賽就有機會再看到他幫助球隊。」

今天與巴拿馬之戰形成打擊大戰，雙方先發投手都投不滿1局，也讓雙方都提早啟用牛棚，雖然中華隊一度讓巴拿馬取的領先，但是第二局中華隊把握滿壘機會，單局攻下5分大局，雖然巴拿馬隨即在二局下扳平比數。但中華隊打線第三局持續發威。

他們單局3保送3安打攻下4分，再度拉開比分，中華隊牛棚群也穩定下來，舒致浩、林鉑濬 與陽念希三人聯手壓制巴拿馬打線，終場中華隊就以10：6擊敗巴拿馬隊，其中3棒劉俊緯單場3打點以及4棒的孫易磊雙安4打點，兩位中心打線串聯也幫助中華隊在打擊戰中勝出。

周宗志總教練也說：「今天邱鑫主要是先在外野滑接時左手小拇指有點折到，盜壘的時候又撞到，導致沒辦法出力，不過有請防護員緊急處理，要等明天起來看有無腫脹的情形才能決定是否能繼續出賽。經過五場比賽也會再要求守備接、傳球的穩定性，因為接下來複賽的對手的腳程也都相當快。」

「特別是美國隊的頭兩棒速度不輸給日本隊打線，所以守備專注度也要更集中。至於黃勇傳今天賽後說：今天賽前王傳家教練有特地來跟我說很多，也鼓勵我上場就放開去打，不要想太多，今天終於打出安打也讓自己稍微鬆一口氣，但是還是希望自己表現再穩定一點，能越打越好。」