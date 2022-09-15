輕颱南瑪都目前位於台北東方1880公里海面，強度持續增強，氣象局預計會達中颱以上，外圍環流很大，氣象達人彭啟明表示，南瑪都持續北上，往日本九州方向接近，會帶動風場轉變，周末時台灣附近轉為東北風，迎風面北部偶有陣雨。

南馬都位在台灣東方，外圍環流很大，北上時帶來東北風，周末北台灣有雨。(翻攝自彭啟明臉書)

彭啟明在臉書指出，今、明（15、16日）兩天天氣晴朗回溫，中午有些悶熱，早晚很舒適，不過有些境外空氣污染物接近，西半部空氣品質轉差。而南瑪都颱風持續北上，往日本九州方向接近，帶動風場轉變，可能在周末時台灣附近轉為偏東北風，預期北部迎風面水氣略增，偶有陣雨。

「南瑪都」台北東方1880公里之海面上，向西北西進行，未來較可能朝日本方向前進，但周末後路徑變化大，須持續關注。(翻攝自彭啟明臉書)

氣象局表示，今天（15日）全台各地大多為多雲到晴，白天高溫為31至34度，花、東地區及高雄市、金門縣有局部36度高溫，雖然水氣比昨天減少，但午後在東半部地區及各地山區仍有局部短暫雷陣雨機率。周五（16日）各地大多為多雲到晴，感受溫暖舒適，清晨西半部地區有零星短暫陣雨的機會，午後東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍較小、較短暫。

周六至下周一（17日至19日）北部地區水氣增多，降雨機率增加，整日斷斷續續有陣雨出現，為多雲偶陣雨的天氣，而其他地區天氣變化較小，仍為多雲到晴，午後東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

目前西北太平洋上有3個颱風，「梅花」在上海附近，向北北西進行，「莫柏」位於台北東北東方4050公里海面上，向北北東進行，對台灣天氣沒有影響，至於「南瑪都」位在台北東方1880公里的海面上，向西北西進行，未來較可能朝日本方向前進，但周末後路徑變化大，須持續關注。