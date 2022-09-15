台灣低薪生態讓不少人感到灰心，一名從國立大學畢業的男網友表示，學校的排名算是前段班，但念餐飲相關科系畢業的他，出社會進入五星級飯店工作，月薪卻只有3萬元，與單位主管聊過才知道，就算晉升為主管月薪也才4萬元，讓他越想越無力。貼文引起網友討論，不少人頗有感觸，紛紛嘆息說，在台灣只有做科技業賺錢，當年考上後段大學機電科系的同學，如今年薪至少200萬真的很諷刺。

一名男網友日前在Dcard上發文說，他讀的學校算是觀光產業的前段班，出社會以後在五星級飯店工作過2年，但薪水一直無法上去，而多數的五星級最多就只願意開3萬左右的薪水，讓他非常納悶，是台灣的環境太差嗎？因為有問過日本的同事，在日本同等規模的飯店工作的話，年薪至少會有100萬台幣。

男網友表示，台灣服務業的月薪大多只有3萬元，但是為何連五星級飯店也只開這樣的薪水，有時真的會工作到很迷網，但又沒有辦法改變大環境，只是覺得無力感很重。先前他面試的時候曾與單位主管聊過，對方坦言就算做到主管階層月薪也才4萬，但飯店業管理層又缺幾個人呢？人到底是為了什麼而工作？還是只是最基本的生存而已？

不少網友見狀超有感，大嘆台灣就業市場失衡，只有科技業才有高薪。「當年高餐統測也沒有很好考，結果12年過去了，高餐畢業的朋友薪水不到3萬元，當初讀私立後段機電科系的，如今年薪200萬」、「在台灣想高薪就是科技業，沒有別的」、「台灣就業市場失衡沒辦法，科技業錢多，服務業錢少」。