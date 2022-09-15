九合一選舉將在年底投票，各黨候選人激烈交鋒不斷，屢掀新聞話題。一份最新民調卻顯示，有27.7%的民眾認為今年選情是「有史以來最冷清的一次」，更有高達32.0%的民眾不太熟悉自己戶籍地的參選人；若此民調與民意相符，恐顛覆不少人想像，各主要政黨選情也恐受影響，選舉結果亦可能與預期大不相同。

《Yahoo奇摩》自14日起針對台北市長進行網路民調，截至今日（15）早上8時，已有約5000人參與投票。在「你贊同今年選情是有史以來最冷清的一次嗎？」這題，認為還算贊同的民眾為27.7%、非常贊同24.2%、不太贊同18.9%、不知道／沒意見14.8%、完全不贊同14.4%。

針對「你熟悉戶籍地的參選人嗎？」認為不太熟悉的民眾為32.0%、還算熟悉31.4%、非常熟悉15.7%、完全不熟悉11.9%、不知道／沒意見9.0%。

此民調參與對象以男性居多達62.1%，居住地點以北部（北北基/桃竹苗）最多達51.0%，年齡則以41~45歲居冠19.4%、36~40歲居次15.6%、51~55歲列第三12.3%。

這份民調結果引發熱烈討論，網友湧入《Yahoo!奇摩新聞 》臉書相關連結留言：「這數字有顛覆我想像！」「想不到耶！」、「藍綠哭哭了，其實我也滿傻眼的」、「藍綠整天罵來罵去，可見很多人根本不在意」、「誰選上跟小老百姓關聯不大，好壞都沒我們的份」、「我已經不知幾年沒去投票了」、「返鄉投票還要花錢，我才懶得浪費時間、金錢勒」、「對台灣政治已心寒」。