北投區近幾年有北投士林科技園區議題，土地價格翻漲、上市櫃建商搶進推案，住宅新案也拉出高水平。台北神秘三大地主之一的隆遠集團投資興建的「心仝聚」正式公開，董事長莊子華說，家族手上仍有約200公頃土地，由於土地資產多，自已接手後將著手進行資產活化，但也不急著推出，目前平均2年一個推案。

台北市的北投區過去被認為是蛋白區，近年因北士科題材帶動聲勢，也成為上市櫃建商推案的兵家必爭之地，2022年下半年北士科區內除了隆遠之外，還有達麗、華固、國泰、宏普等公司將陸續推出新案。

隆遠集團董事長莊子華說，自已繼承不少土地，目前隆遠集團名下，包括北市內湖、大直、萬華、士科二期、關渡平原新北淡海新市鎮、八里及社子島等地都有土地，被問加起來到底有多少坪，他直言，真的是很難計算。

莊子華指出，過往數十年，都是別人找上門來談土地合建，自己是土木工程系專業，認為土地不應該閒置，要開發運用土地才有活力。他說，自已獵地秉持逢低買進為原則，也會自已去法院標地，前一次進場買法拍土地，是在2003年SARS期間。若是半夜睡不著，也會直接開車去看地。

隆遠集團為台北神秘三大地主之一，源自大稻埕的百年家族「隆遠集團」，最早可溯及清朝，「莊義芳商行」是於日治時期大稻埕(永樂町)開始營業，初期經營黑糖、麵粉等南北雜貨生意，後轉為組織型，多角化發展的「株式會社」，開始進行不動產買賣和租賃的生意。

北士科園區占地94.38公頃，包含醫療、生技、智慧科技、網路通訊、先端科技研發產業，規劃作為先進技術展示櫥窗，年產值初步上看208億元。目前已有中鼎程、新光紡織、士林電機、新光人壽等知名企業陸續入駐，將帶動高達3.5萬就業機會。

北士科「心仝聚」土地即為早期取得重劃分回的土地，預計開價每坪110~130萬元，總銷約40億元，規劃35~73坪，樓層規劃為地上20層 地下5層。