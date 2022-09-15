新北警樹林分局9月4日接獲線報，樹林某處民宅經營德州撲克賭場，出動大批警力前往查緝，當場查獲8名賭客及4名工作人員，甚至現場負責人身上起出毒咖啡包，未料一查，賭場負責人竟是一名從警僅兩年的保一總隊朱姓員警，事後朱員遭5萬元交保，保一總隊獲報後，立即召開人評會，將朱員記一大過免職。

據了解，朱姓員警員隸屬於保一總隊員警，2020年8月，支援新北市「無毒校園」專任警力，借調支援新莊分局偵查隊，今年5月2日期滿後歸建。

但諷刺的是，朱員支援期間，雖然緝毒績效卓著，但手腳卻不乾淨，曾在偵辦毒品案時，侵占犯嫌12萬元現金，因遭到檢舉遭到調查，事後迅速還錢，但行徑已引起爭議。

樹林警分局在8月接獲線報，朱員在轄內某民宅租屋開設賭場，於是動員大批警力埋伏在周邊，果然發現不少身分不明人士進出。4日凌晨警方見時機成熟，持搜索票進行搜索，果然當場查獲朱員等4名工作人員、8名賭客等共12人，還在朱員身上發現毒咖啡包，訊後依賭博罪嫌、違反毒品危害防制條例移送法辦。

朱員事後遭裁定五萬元交保，保一總隊獲知後，立刻召開人評會，記以一大過免職處分。